Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Güzellik
Cilt & Vücut Bakımı
Vücut Bakımı Hakkında Hangilerinin Mit Olduğunu Bulabilecek misin?

etiket Vücut Bakımı Hakkında Hangilerinin Mit Olduğunu Bulabilecek misin?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
06.06.2024 - 18:01

Vücut bakımı hakkında bildiklerini gözden geçirmenin zamanı geldi! Bu testle vücut bakımına dair gerçekleri ve mitleri ayırt edebilecek misin? Hemen başlayarak kendini test et!👇

Sonuçları bizimle yorumlarda paylaşabilirsin :)

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Güneş kremi sadece yaz aylarında kullanılmalıdır.

2. Saçı her gün yıkamak sağlıksızdır.

3. Nemlendirici sadece kuru ciltler için gereklidir.

4. Yeterli su tüketmek cildin sağlıklı görünmesine katkıda bulunur.

5. Sadece su ile yüz temizliği yapmak yeterlidir.

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Yüzü keseleyerek peeling yapabiliriz.

7. Yatmadan önce makyajı temizlemek yaşlanmayı geciktirir.

8. Sivilce izlerinin kaybolması için bronzlaşmak gerekir.

9. Uykusuzluk cildin sağlığına çok etki eder.

10. Diş macunu sivilceleri kurutur.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın