Vücut Bakımı Hakkında Hangilerinin Mit Olduğunu Bulabilecek misin?
Vücut Bakımı Hakkında Hangilerinin Mit Olduğunu Bulabilecek misin?
Vücut bakımı hakkında bildiklerini gözden geçirmenin zamanı geldi! Bu testle vücut bakımına dair gerçekleri ve mitleri ayırt edebilecek misin? Hemen başlayarak kendini test et!👇
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1. Güneş kremi sadece yaz aylarında kullanılmalıdır.
2. Saçı her gün yıkamak sağlıksızdır.
3. Nemlendirici sadece kuru ciltler için gereklidir.
4. Yeterli su tüketmek cildin sağlıklı görünmesine katkıda bulunur.
5. Sadece su ile yüz temizliği yapmak yeterlidir.
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