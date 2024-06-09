Vücudunuzdaki Tüyleri Temizlerken İşinizi Çok Daha Kolaylaştıracak 10 Öneri
Vücudunuzdaki Tüyleri Temizlerken İşinizi Çok Daha Kolaylaştıracak 10 Öneri
Tüy temizliği rutini sıkıcı ve oldukça acılı bir iştir. Tüylerinizi daha rahat ve kolay bir şekilde almak istiyorsanız, tüylerinizin daha kolay temizlenmesini etkili hale getirebilecek yöntemleri sizin için paylaştık!
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1. Buhar banyosu vücudunuzu yumuşatır.
2. Jiletinizi doğru şekilde kullanmalısınız.
3. Tüylerinize adeta şok etkisi yaratın...
4. Tüylerinizi almadan önce vücudunuza peeling yapabilirsiniz.
5. Kılların doğal çıkış yönüne göre tıraş olmalısınız!
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