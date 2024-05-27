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Vücudunuzdaki Aknelerden Kurtulmanız İçin Deneyebileceğiniz 10 Şey

etiket Vücudunuzdaki Aknelerden Kurtulmanız İçin Deneyebileceğiniz 10 Şey

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
27.05.2024 - 16:01

Vücudunuzda akne sorununu çok yaşıyorsanız deneyebileceğiniz bazı şeyleri sizler için derledik. Gelin akneler için ne yapacağınıza bakalım...

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1. Dengeli beslenerek aknelerinizi azaltmanız mümkün.

Yağlı ve işlenmiş gıdaları fazla tüketmek akneye sebep olabiliyor. Bu yüzden böyle gıdalardan olabildiğince uzak durmak gerekiyor. Akne problemi yaşıyorsanız sağlıklı yiyeceklere yönelmeniz gerek. Sağlıklı bir diyet yaparak hem cildinizin hem organlarınızın daha sağlıklı olmasını sağlayabilirsiniz.

2. Sağlıklı beslenmek kadar cilt temizliği de önemli.

Akneler cilt kirli olduğunda daha çok çıkıyor. Bu yüzden cildinizi düzenli temizlemeniz gerek. Günlük cilt temizliğiyle akne probleminin önüne geçebilirsiniz. Yazın özellikle sık terlediğiniz için duş almaya özen göstermelisiniz.

3. Cildi temiz tutmaktan bahsettik ama bunun ötesinde cilt bakımınızı da yapmalısınız.

Cilt bakımını düzenli yaparak akneleri azaltabilirsiniz. Bu bakımı yaparken kendi cildinizin özelliklerine göre ürünler tercih etmeniz gerek. Cilt tipinize uygun aldığınız bakım ürünlerini düzenli kullandığınızda aknelerden kurtulduğunuzu göreceksiniz.

4. Bakım demişken nemlendirmeden de ayrıca bahsetmek gerek!

Nemlendirme ciltler için en önemli aşama. Yeterince nemlenmeyen ciltlerde her türlü sorun olabiliyor. Tabii nemlendirme için seçeceğiniz ürünlerin kendi cilt tipinize uygun olması gerekiyor.

5. Güneş koruması aknelerle savaşırken de önemli.

Cildinizi güneşten korumanız gerekiyor. Güneşe çıkarken güneş kremi sürmediğinizde cildinizde bulunan akneler daha kötü hale gelebiliyor ya da lekeye dönüşebiliyor. Bu yüzden güneş koruyucu ürünleri dışarı çıkarken mutlaka kullanmalısınız.

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6. Akneyle stresin ne alakası var diye düşünebilirsiniz. Ama stres yönetimi aknelerle yakından ilgili.

Stres her türlü hastalığa sebep olduğu gibi akne oluşumunu da etkileyebiliyor. Bu yüzden stresli bir hayatınız varsa yoga veya meditasyon yapmayı deneyebilirsiniz. Bu tarz sakinleştirici aktiviteler stresinizi azaltacağı için daha sağlıklı bir cilde kavuşabilirsiniz.

7. Yeterli su içmek, cildinizin sağlıklı olması için şart.

Günlük en az 1.5-2 litre su içmek gerekiyor. Düzenli su içtiğinizde cildinizin daha sağlıklı ve nemli olduğunu göreceksiniz. Nemi sadece dışarıdan vermek yetmediği için su içerek nemli bir cilde sahip olabilirsiniz.

8. Egzersiz yapmak hem vücudunuzun hem cildinizin sağlıklı olması için gerekiyor.

Düzenli egzersiz, vücudunuzun sağlığı için çok önemli. Tabii vücudunuzun yanınada cilt problemleri için de egzersiz yapmak gerekiyor. Düzenli yapılan egzersiz ile vücuttaki toksinlerden kurtulmak mümkün.

9. Akneleri olanların asla yapmaması gereken sürekli dokunmak.

Özellikle yüzdeki aknelere dokunmak herkesin yaptığı en büyük yanlışlardan. Aknelere dokundukça enfeksiyona neden olabilirsiniz. Sürekli dokunup oynamak akneyi tahriş ediyor. Bu yüzden bunları asla yapılmayacaklar listenize alsanız iyi olur.

10. Her şeyi yaptınız ama bir türlü aknelerden kurtulamadıysanız son yapmanız gereken şey doktora danışmak.

Tüm önerileri denedikten sonra hala akne sorunu yaşıyorsanız bir doktorla görüşmenizde fayda var. Doktorunuzun uyguladığı tedaviyle aknelerinizden kurtulmanız mümkün.

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