Vücudunuzdaki Aknelerden Kurtulmanız İçin Deneyebileceğiniz 10 Şey
Vücudunuzdaki Aknelerden Kurtulmanız İçin Deneyebileceğiniz 10 Şey
Vücudunuzda akne sorununu çok yaşıyorsanız deneyebileceğiniz bazı şeyleri sizler için derledik. Gelin akneler için ne yapacağınıza bakalım...
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1. Dengeli beslenerek aknelerinizi azaltmanız mümkün.
2. Sağlıklı beslenmek kadar cilt temizliği de önemli.
3. Cildi temiz tutmaktan bahsettik ama bunun ötesinde cilt bakımınızı da yapmalısınız.
4. Bakım demişken nemlendirmeden de ayrıca bahsetmek gerek!
5. Güneş koruması aknelerle savaşırken de önemli.
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