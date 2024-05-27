Vücudunuzdaki Aknelerden Kurtulmanız İçin Deneyebileceğiniz 10 Şey

Stres her türlü hastalığa sebep olduğu gibi akne oluşumunu da etkileyebiliyor. Bu yüzden stresli bir hayatınız varsa yoga veya meditasyon yapmayı deneyebilirsiniz. Bu tarz sakinleştirici aktiviteler stresinizi azaltacağı için daha sağlıklı bir cilde kavuşabilirsiniz.