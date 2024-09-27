Vücudunun Rahatlamak İçin Neye İhtiyacı Var?
Vücudunun Rahatlamak İçin Neye İhtiyacı Var?
İş, okul, özel hayat derken vücudumuz bir hayli yorgun düşüyor. Gün içinde dinlenme fırsatı bulsak bile bu pek de faydalı olmayabiliyor. Bakalım sen vücudunu nasıl rahatlatabilirsin? 👇
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1. Öncelikle sana huzur veren bir manzara seç bakalım 👇
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2. Kendini şımartmak için bir spa hizmeti seçecek olsan, hangisi olurdu?
3. Gün sonunda kendini nasıl hissedersin?
4. Hangi yatakta rahat ederdin?
5. Duş almak senin için ne ifade ediyor?
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