Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Güzellik
Cilt & Vücut Bakımı
Vücudunu Dupduru Temizlemek İçin Yapman Gerekeni Söylüyoruz!

etiket Vücudunu Dupduru Temizlemek İçin Yapman Gerekeni Söylüyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
09.03.2024 - 18:03

Gerçek bir banyo deneyimi yaşamak ve dupduru olmak için ne yapmanız gerekiyor biliyor musunuz? Testi çözün, biz sırrını açıklayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Öncelikle ne kadar sıklıkta duş alıyorsun?

2. Suyun altında ne kadar süre kalıyorsun?

3. Saçlarını kaç kere yıkıyorsun?

4. Peki duşta en sevdiğin koku hangisi?

5. Peki sıcak su mu? Yoksa soğuk su mu?

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Peki vücudunu nasıl yıkıyorsun?

7. Peki tarafını seçer misin?

8. Peki bunlardan hangisinden sonra anında duş almaya koşarsın?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Senin çözümün kese!

Cildini ölü derilerden arındırmak ve tertemiz olmak istiyorsan senin duştaki çözümün kesinlikle ama kesinlikle kese. Cildine en uygun keseyi alıp vücudunun her yerini keselemen gerekiyor. Kese yapmak hem cildini ölü hücrelerden arındıracak hem de cildinin nefes almasını sağlayacak. Zaten düzenli olarak yaptığında da müthiş etkisini göreceksin!

Senin çözümün katı sabun!

Şöyle duş aldıktan sonra mis gibi kokmak ve gerçekten temizlendiğini hissetmek istiyorsan senin ihtiyacın olan şey kesinlikle katı sabun. Sen zaten duş alırken bedenini yıkamaya oldukça özen gösteriyorsun ama yine de katı sabunun yerini bu alemde hiçbir şey tutamaz. Hem kokusu hem cildinde bıraktığı etkisi ile gerçekten sana çok iyi gelecek. Zaten kokusu duştan çıkar çıkmaz başını döndürecek!

Senin çözümün kesinlikle peeling!

Cildini ölü hücrelerden arındırmak hem de güzel bir koku ile cildinle ilgilenmek istiyorsan ihtiyacın olan şey peeling! Vücut için tasarlanan ve kapalı gözenekleri açarken cildini de derinlemesine temizleyen peeling sana çok iyi gelecek. Resmen banyodan sonra hafiflediğini hissedeceksin. Düzenli şekilde kullanarak da hem duş almayı daha çok sevecek hem de cildini tertemiz ve dupduru yapacaksın!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
cansu ersan

Senin çözümün kese!

cansu ersan

Senin çözümün kese!