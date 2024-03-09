Vücudunu Dupduru Temizlemek İçin Yapman Gerekeni Söylüyoruz!
Vücudunu Dupduru Temizlemek İçin Yapman Gerekeni Söylüyoruz!
Gerçek bir banyo deneyimi yaşamak ve dupduru olmak için ne yapmanız gerekiyor biliyor musunuz? Testi çözün, biz sırrını açıklayalım!
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1. Öncelikle ne kadar sıklıkta duş alıyorsun?
2. Suyun altında ne kadar süre kalıyorsun?
3. Saçlarını kaç kere yıkıyorsun?
4. Peki duşta en sevdiğin koku hangisi?
5. Peki sıcak su mu? Yoksa soğuk su mu?
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6. Peki vücudunu nasıl yıkıyorsun?
7. Peki tarafını seçer misin?
8. Peki bunlardan hangisinden sonra anında duş almaya koşarsın?
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