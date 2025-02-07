Venüs Burcuna Göre Yapman Gereken Makyajı Söylüyoruz!
Venüs Burcuna Göre Yapman Gereken Makyajı Söylüyoruz!
Venüs burcu, doğum haritanızda Venüs gezegeninin bulunduğu burçtur ve bir kişinin sevgi, estetik, ilişkiler ve değerler konusundaki yaklaşımını belirler. Biz estetik konusunu aldık ve Venüs burcuna göre hangi makyajı yapman gerektiğini söyleyeceğiz!
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Venüs burcunu seçer misin?
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Kırmızı ruj ile cesaretini ortaya koy!
Doğal bir ışıltı ve yumuşak dokunuşlarla kendini göster!
Renkli bir eyeliner ile günü renklendir!
Pembenin en iyi tonuyla makyaj yapmaya ne dersin?
Işıltı senin diğer adın!
Mat görünümlü bir makyaja hayır diyemezsin diye düşünüyoruz!
En doğal makyaj görünümünü elde etmelisin!
Doğru bir makyaj ile derin bakışlara sahip olacaksın!
Turuncunun enerjisi yüzüne yansısın!
Jilet gibi siyah bir eyeliner ve maskara ile bakışlarına vurgu kat!
Metalik bir göz farı kullan ve sonrası kendiliğinden gelir!
Venüs Balık her zaman ışıl ışıl olmalı!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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