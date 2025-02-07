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Venüs Burcuna Göre Yapman Gereken Makyajı Söylüyoruz!

etiket Venüs Burcuna Göre Yapman Gereken Makyajı Söylüyoruz!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
07.02.2025 - 14:01

Venüs burcu, doğum haritanızda Venüs gezegeninin bulunduğu burçtur ve bir kişinin sevgi, estetik, ilişkiler ve değerler konusundaki yaklaşımını belirler. Biz estetik konusunu aldık ve Venüs burcuna göre hangi makyajı yapman gerektiğini söyleyeceğiz!

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Venüs burcunu seçer misin?

Kırmızı ruj ile cesaretini ortaya koy!

Kırmızı ruj ile cesaretini ortaya koy!

Venüs Koç enerjisi, özgüven ve hareket demek! Senin için en ideal makyaj, gözlerde hafif bronz tonlarla başlamalı. Kahverengi ya da siyah eyeliner ile dış köşeleri belirginleştirip mat kırmızı bir rujla dudakları cesurca vurgulayabilirsin. Eyeliner olmasa da olur. Allık olarak şeftali tonlarını tercih et ama yanaklarına değil, elmacık kemiklerinin üzerine hafifçe dağıt. Pastel tonlar senin enerjini yansıtmayabilir, bu yüzden renkli denemeler yapmak istersen kırmızıyla kombinlemeyi unutma!

Doğal bir ışıltı ve yumuşak dokunuşlarla kendini göster!

Doğal bir ışıltı ve yumuşak dokunuşlarla kendini göster!

Venüs Boğa, sadelik ve kaliteyi sever. Makyajında hafif bir BB kremle tenini dengelemen yeterli. Gözler için toprak tonlarında tek renk far ve kahverengi maskara kullan. Dudaklarına badem yağı bazlı bir parlatıcı sürerek nemli ve sağlıklı bir görünüm yakala. Highlighter’ı burnunun üstüne ve gözaltına hafifçe uygula ama abartma. Unutma: Lüks hissiyatı için pahalı ürünler değil, doğru dokunuşlar önemli.

Renkli bir eyeliner ile günü renklendir!

Renkli bir eyeliner ile günü renklendir!

Venüs İkizler’in enerjisi, renk ve hareket demek! Gözlerine mavi veya mor bir eyeliner çekerek başla. Üst kirpiklerinin diplerine simli far sürerek hareket katabilirsin. Dudaklar için şeffaf bir parlatıcıya küçük glitterlar ekle ama aşırıya kaçma. Yanaklarına turuncu-pembe karışımı bir allıkla daha renkli bir hava kat. Gün içinde makyajını değiştirmek istersen eyeliner rengini bile değiştirebilirsin!

Pembenin en iyi tonuyla makyaj yapmaya ne dersin?

Pembenin en iyi tonuyla makyaj yapmaya ne dersin?

Venüs Yengeç’in yumuşaklığı, pastel tonlarla daha da belirginleşir. Göz kapaklarına pembenin açık tonlarını uygula, dış köşelere leylak rengi ekleyerek derinlik yarat. Dudaklarında gül pembesi bir ruj ve üzerine inci efekti parlatıcı kullan. Cildine hafif ışıltılı bir nemlendirici sürerek sağlıklı bir görünüm elde edebilirsin. Keskin hatlar yerine bulanık fırça darbeleri senin tarzın!

Işıltı senin diğer adın!

Işıltı senin diğer adın!

Venüs Aslan, gösteriş ve ihtişam demek! Altın varaklı göz farı ile tüm göz kapağını kapla, üzerine siyah eyelinerla keskin bir kanat çek. Dudaklar için fuşya veya vişne tonunda bir ruj seç. Yüz hatlarını belirginleştirmek için altınlı bir bronzer kullan, ama allığı şakaklarına doğru dağıt.

Mat görünümlü bir makyaja hayır diyemezsin diye düşünüyoruz!

Mat görünümlü bir makyaja hayır diyemezsin diye düşünüyoruz!

Venüs Başak, sade ve temiz bir görünüm ister. Mat fondöten ve pudrayla tenini pürüzsüz hale getir. Kaşlarını doğal dolgunlukta tüy tüy doldur, gözlerde kahverengi tonlarla hafif bir kontür yap. Dudaklar için şeftali veya toz pembesi mat bir ruj kullan. Makyajında steril fırçalar kullanmayı unutma, çünkü temizlik senin için öncelik!

En doğal makyaj görünümünü elde etmelisin!

En doğal makyaj görünümünü elde etmelisin!

Venüs Terazi, denge ve uyum demek! Gözlerde nude-pembe tonlarla hafif bir kontür yap, dudaklara şeftali parlatıcı sür. Allık olarak gül altını rengini elmacık kemiklerine hafifçe dağıt. Makyajında “fazla” diye bir şey yok, her şey ölçülü ve zarif olmalı. Tıpkı bir çiçeğin yaprakları gibi hafif dokunuşlarla tamamla!

Doğru bir makyaj ile derin bakışlara sahip olacaksın!

Doğru bir makyaj ile derin bakışlara sahip olacaksın!

Venüs Akrep, gizem ve çekicilik ister! Gözlerde bordo ve siyah tonlarla yoğun bir smokey eyes yap. Dudaklar için yaban mersini tonunda mat bir ruj seç. Cildini ışıltısız bir fondötenle pürüzsüzleştir, ama highlighter’ı tamamen atlama. Smokey’i gündüz hafifletmek istersen, bordo yerine koyu kahve kullanabilirsin. Unutma: Gizem, her zaman kontrollü bir karmaşıklıkla gelir!

Turuncunun enerjisi yüzüne yansısın!

Turuncunun enerjisi yüzüne yansısın!

Venüs Yay, sıcak ve neşeli bir tarz sever! Turuncu allığı şakaklarına ve burun köprüsüne uygula. Gözlerde altın far ve kahverengi eyeliner kullan, dudaklara hafif turuncu bir balm sür. Turuncu seni korkutuyorsa kavuniçi tonlarla başlayabilirsin. Makyajında güneşin doğuşu hissini yakalamaya çalış!

Jilet gibi siyah bir eyeliner ve maskara ile bakışlarına vurgu kat!

Jilet gibi siyah bir eyeliner ve maskara ile bakışlarına vurgu kat!

Venüs Oğlak, minimalizm ve kalıcılık ister! İnce bir siyah eyeliner çek, tek kat maskara ile gözleri vurgula. Dudaklar için toprak rengi mat bir ruj seç. Cildine hafif kontür uygulayarak kemik yapını belirginleştir. “Sıkıcı” hissetmemek için kül rengi far deneyebilirsin. Unutma: Az ama öz!

Metalik bir göz farı kullan ve sonrası kendiliğinden gelir!

Metalik bir göz farı kullan ve sonrası kendiliğinden gelir!

Venüs Kova, yenilik ve özgünlük demek! Göz kapaklarına gümüş veya mor metallik far sür. Dudaklar için gri-mor bir ruj veya şeffaf parlatıcı kullan. Yanak üstüne küçük bir yıldız çizerek deneyselliğini göster. İş yerinde dikkat çekmek istemiyorsan sadece kirpik uçlarına sim ekle!

Venüs Balık her zaman ışıl ışıl olmalı!

Venüs Balık her zaman ışıl ışıl olmalı!

Venüs Balık, romantizm ve şiirsellik ister! Cildine ıslak görünümlü bir highlighter sürerek alın, burun ve elmacık kemiklerini vurgula. Gözlerde sedefli beyaz far kullan, dudaklara inci efekti olan bir yağ sür. “Çok abarttım.” diye düşünürsen highlighter’ı parmak ucuyla hafifçe dağıt. Unutma: Işıltın, bir peri masalından çıkmış gibi olmalı!

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Ma Belle
Ma Belle
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