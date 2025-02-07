Venüs Burcuna Göre Yapman Gereken Makyajı Söylüyoruz!

Venüs Koç enerjisi, özgüven ve hareket demek! Senin için en ideal makyaj, gözlerde hafif bronz tonlarla başlamalı. Kahverengi ya da siyah eyeliner ile dış köşeleri belirginleştirip mat kırmızı bir rujla dudakları cesurca vurgulayabilirsin. Eyeliner olmasa da olur. Allık olarak şeftali tonlarını tercih et ama yanaklarına değil, elmacık kemiklerinin üzerine hafifçe dağıt. Pastel tonlar senin enerjini yansıtmayabilir, bu yüzden renkli denemeler yapmak istersen kırmızıyla kombinlemeyi unutma!