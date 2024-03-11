Veliler Buraya: Çocuğunuzun Ders Çalışmasına Yardımcı Olmak İçin Yapabileceğiniz 10 Şey

Bu sürecin uzun olduğunu söyledik. O yüzden küçük de olsa her başarısı için ödüllendirmeler gerekiyor. Bu ödüllerin illa büyük, maddi hediyeler olması gerekmiyor. Küçük bir aferin ya da birlikte geçirilen bir gün onun başarılarını takdir etmek için yeterli hediyeler.