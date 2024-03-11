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Veliler Buraya: Çocuğunuzun Ders Çalışmasına Yardımcı Olmak İçin Yapabileceğiniz 10 Şey

etiket Veliler Buraya: Çocuğunuzun Ders Çalışmasına Yardımcı Olmak İçin Yapabileceğiniz 10 Şey

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
11.03.2024 - 12:04

LGS dönemi hem öğrenciler hem de aileler için zorlu bir süreç. Ama bu süreci kolaylaştıracak birçok öneri var. Çocuğunuzun ders çalışmasına yardımcı olabilecek tüyolar nelermiş bakmak ister misiniz?

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1. Motivasyon, sınav sürecinde en önemli unsur.

Sınava çalışmak, uzun ve yorucu bir süreç. Bu süreçte çocuğunuz yorulabilir ve bırakmak isteyebilir. Ebeveyn olarak sizin ona motivasyon vermeniz gerekiyor. Onun motivasyonunu artırarak çok daha verimli çalışmasını sağlayabilirsiniz.

2. Çalışma ortamı her şeydir!

Çalışma ortamı olmaması ve sürekli başka yerlerde çalışması çocuğun motivasyonunu düşüren etkenlerden. Bu yüzden çocuğunuza mutlaka bir çalışma masası ve ortamı oluşturmanız gerekiyor. Ayrıca bu ortam sessiz ve düzenli olması da gerekiyor.

3. Sınava çalışırken çocuğunuza zaman yönetimini öğretmeniz gerek.

Sınavda zamanı yönetmek çok önemli. Çocuğunuza zamanın önemini anlatmanız gerekiyor. Bunun için ders programı yaparak uymasını sağlayabilirsiniz.

4. Hedef, motivasyonu artırmaya yardımcı oluyor.

Sınava çalışırken motivasyonun öneminden bahsettik. Motivasyonun artırılması için hedef belirlemek çok işe yarıyor. Bu hedefin hayalden uzak ve gerçekçi olması gerekiyor. Bugün x kadar soru çözmek, bir hafta boyunca x saat çalışmak gibi hedefler çalışmayı teşvik edebiliyor.

5. Anlamadığı konularda çocuğunuza elinizden geldiğince yardımcı olmalısınız.

Bu çalışma süreci sadece çocuğunuzun değil sizin de çalışmanızı gerektirebilir. Onun anlamadığı yerlerde mutlaka sizin yardımcı olmanız gerek. Anlamadığı yerlere destek olarak süreci çocuğunuz için kolaylaştırabilirsiniz.

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6. Çalışmak kadar ara vermek de gerekli.

Çocuğunuzun bir ders programı olması ve bu programa uyması çalışmasını kolaylaştırıyor. Tabii ki ders programında düzenli aralara ihtiyaç var. Ders çalışırken düzenli ara verilmesi dersin verimini de artırıyor.

7. Her çocuğun öğrenmesi farklı.

Her çocuk farklı şekilde öğreniyor. Çocuğunuz nasıl öğrenmeye uygunsa ona göre bir plan yapmalısınız. Bazı çocuklar görsel daha iyi öğrenebilirken bazı çocuklar ise işitsel daha iyi öğrenebiliyor. Önce çocuğunuzun öğrenme şeklini bulup ona uygun materyallerle ders sürecini yönetmeniz mümkün.

8. Bu süreç uzun ve yorucu.

Çocuğunuz ders çalışırken sıkılacak, bunalacak ve bırakmak isteyecek. Bu zamanlarda sizin hep destek olmanız gerekiyor. Ders çalışırken yanında olmaya çalışın. Ders aralarında birlikte vakit geçirin ve ona her zaman yanında olduğunuzu hissettirin!

9. Sınav senesi olmasına rağmen okul dersleri de devam ediyor.

Çocuğunuz hem derslere hem okuldaki projelere yoğunlaşırken çok yorulacaktır. Bu süreçte ödev ve projeleri takip etmek için birlikte bir program oluşturabilirsiniz. Süreci birlikte takip etmek için takvim oluşturmanız mümkün.

10. Küçük de olsa başarılarını mutlaka takdir etmelisiniz.

Bu sürecin uzun olduğunu söyledik. O yüzden küçük de olsa her başarısı için ödüllendirmeler gerekiyor. Bu ödüllerin illa büyük, maddi hediyeler olması gerekmiyor. Küçük bir aferin ya da birlikte geçirilen bir gün onun başarılarını takdir etmek için yeterli hediyeler.

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