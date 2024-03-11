Veliler Buraya: Çocuğunuzun Ders Çalışmasına Yardımcı Olmak İçin Yapabileceğiniz 10 Şey
Veliler Buraya: Çocuğunuzun Ders Çalışmasına Yardımcı Olmak İçin Yapabileceğiniz 10 Şey
LGS dönemi hem öğrenciler hem de aileler için zorlu bir süreç. Ama bu süreci kolaylaştıracak birçok öneri var. Çocuğunuzun ders çalışmasına yardımcı olabilecek tüyolar nelermiş bakmak ister misiniz?
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1. Motivasyon, sınav sürecinde en önemli unsur.
2. Çalışma ortamı her şeydir!
3. Sınava çalışırken çocuğunuza zaman yönetimini öğretmeniz gerek.
4. Hedef, motivasyonu artırmaya yardımcı oluyor.
5. Anlamadığı konularda çocuğunuza elinizden geldiğince yardımcı olmalısınız.
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6. Çalışmak kadar ara vermek de gerekli.
7. Her çocuğun öğrenmesi farklı.
8. Bu süreç uzun ve yorucu.
9. Sınav senesi olmasına rağmen okul dersleri de devam ediyor.
10. Küçük de olsa başarılarını mutlaka takdir etmelisiniz.
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