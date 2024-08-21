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Vatandaştan Çiğ Köfte İsyanı! '100 Lira Verdim 10 Lira Geri Verdiler, Bu Nedir Ya?'

Vatandaştan Çiğ Köfte İsyanı! '100 Lira Verdim 10 Lira Geri Verdiler, Bu Nedir Ya?'

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.08.2024 - 15:35

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Arabası içinde aldığı çiğ köfteyi yiyen adamın isyanı sosyal medyada gündem oldu. Köfteciye 100 lira verdiğini söyleyen adam, 'Bana 10 lira para üstü verdi. Neymiş şu çiğ köfte 90 liraymış, bu nedir ya? Bir dürüm ya!' diyerek tepki gösterdi. 

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Türkiye'deki enflasyon, vatandaşın alım gücünü her geçen gün düşürmeye devam ederken, bir vatandaşın aldığı çiğ köfte üzerinden isyanı sosyal medyada gündem oldu.

Türkiye'deki enflasyon, vatandaşın alım gücünü her geçen gün düşürmeye devam ederken, bir vatandaşın aldığı çiğ köfte üzerinden isyanı sosyal medyada gündem oldu.

Dürüm karşılığında dükkan sahibine 100 TL verdiğini söyleyen vatandaş, 'Bana 10 lira para üstü verdi. Neymiş şu çiğ köfte 90 liraymış, bu nedir ya? Bir dürüm ya!' diyerek tepki gösterdi. İşte o görüntüler; 🎥

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