Vatandaş Dövizden Vazgeçmedi: TCMB Rezervlerinde Düşüş Görüldü
Vatandaş Dövizden Vazgeçmedi: TCMB Rezervlerinde Düşüş Görüldü
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Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutarda sınırlı da ola düşüş yaşandı.
Krediler 12 trilyon 710,9 milyar TL'den 12 trilyon 876,7 milyar TL'ye yükselirken, mevduat 15 trilyon 507,2 milyar TL'den 15 trilyon 461,3 milyar TL'ye geriledi.
Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 2 milyar 184,60 milyon dolar düşüş gösterdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) toplam rezervleri üst üste 11'inci haftasında da geriledi ve geçen haftayı 718 milyon dolar düşüşle tamamladı.
Bir önceki hafta 15 milyar 206 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 249 milyon dolar artarak 15 milyar 455 milyon dolara çıktı.
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Vatandaşta döviz falan yok. "Vatan millet Sakarya!" nidalarıyla döviz bozdurma etkinlikleri düzenleyenlerin hesapları döviz kaynıyor.