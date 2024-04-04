Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Vatandaş Dövizden Vazgeçmedi: TCMB Rezervlerinde Düşüş Görüldü

Vatandaş Dövizden Vazgeçmedi: TCMB Rezervlerinde Düşüş Görüldü

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
04.04.2024 - 15:41

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 2,18 milyar dolar azalırken, gerçek kişiler yani vatandaşlar alım yaptı. KKM ve katılma hesaplarındaki gerileme sınırlı olsa da sürerken, TCMB döviz rezervleri düşüşünü sürdürdü.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutarda sınırlı da ola düşüş yaşandı.

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutarda sınırlı da ola düşüş yaşandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 288,3 milyar TL'den 2 trilyon 276,5 milyar TL'ye geriledi.

Krediler 12 trilyon 710,9 milyar TL'den 12 trilyon 876,7 milyar TL'ye yükselirken, mevduat 15 trilyon 507,2 milyar TL'den 15 trilyon 461,3 milyar TL'ye geriledi.

Krediler 12 trilyon 710,9 milyar TL'den 12 trilyon 876,7 milyar TL'ye yükselirken, mevduat 15 trilyon 507,2 milyar TL'den 15 trilyon 461,3 milyar TL'ye geriledi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 611,8 milyar TL'den 1 trilyon 623,5 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 322,2 milyar TL'den 1 trilyon 376,6 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar ise 194,8 milyar TL'den 197,5 milyar TL'ye yükseldi. Veriler 29 Mart ile biten haftayı kapsıyor.

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 2 milyar 184,60 milyon dolar düşüş gösterdi.

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 2 milyar 184,60 milyon dolar düşüş gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 185 milyar 832,10 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 29 Mart ile sona eren haftada 183 milyar 647,50 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 843,50 milyon dolar azalarak 111 milyar 508,10 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 3 milyar 28,20 milyon dolara azalarak 72 milyar 139,30 milyon dolara geriledi.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 2 milyar 701 milyon dolar azaldı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 305 milyon dolar yükselirken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 3 milyar 6 milyon dolar düşüş gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) toplam rezervleri üst üste 11'inci haftasında da geriledi ve geçen haftayı 718 milyon dolar düşüşle tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) toplam rezervleri üst üste 11'inci haftasında da geriledi ve geçen haftayı 718 milyon dolar düşüşle tamamladı.

TCMB verilerine göre, 29 Mart itibarıyla toplam rezervler 123 milyar 844 milyon dolardan, 123 milyar 126 milyon dolara indi.

Brüt rezervler 1 milyar 933 dolar azalarak 70 milyar 681 milyon dolardan 68 milyar 748 milyon dolara geriledi. 

Aynı dönemde altın rezervleri artışını sürdürdü; 1 milyar 215 milyon dolar yükselerek 53 milyar 163 milyon dolardan 54 milyar 378 milyon dolara geldi.

Bir önceki hafta 15 milyar 206 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 249 milyon dolar artarak 15 milyar 455 milyon dolara çıktı.

Bir önceki hafta 15 milyar 206 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 249 milyon dolar artarak 15 milyar 455 milyon dolara çıktı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Bozkurt

Vatandaşta döviz falan yok. "Vatan millet Sakarya!" nidalarıyla döviz bozdurma etkinlikleri düzenleyenlerin hesapları döviz kaynıyor.