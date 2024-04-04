Vatandaş Dövizden Vazgeçmedi: TCMB Rezervlerinde Düşüş Görüldü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 185 milyar 832,10 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 29 Mart ile sona eren haftada 183 milyar 647,50 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 843,50 milyon dolar azalarak 111 milyar 508,10 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 3 milyar 28,20 milyon dolara azalarak 72 milyar 139,30 milyon dolara geriledi.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 2 milyar 701 milyon dolar azaldı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 305 milyon dolar yükselirken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 3 milyar 6 milyon dolar düşüş gösterdi.