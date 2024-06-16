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Valencia Şehrinde Elektrik Üreten "Güneş Ağaçları" Kuruldu: Elektrikli Araçları Şarj Ediyor!

Valencia Şehrinde Elektrik Üreten "Güneş Ağaçları" Kuruldu: Elektrikli Araçları Şarj Ediyor!

Barış Toku
Barış Toku - Onedio Üyesi
17.06.2024 - 00:27

İspanya'nın Valencia şehrinde, elektrikli araç ve bisikletleri şarj etmek amacıyla 'güneş ağaçları' adı verilen yeni güneş panelli elektrik direkleri kuruldu.👇

Kaynak: https://www.pv-magazine.com/2024/06/1...
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Valencia şehri, sürdürülebilirlik ve çevre dostu enerji çözümleri alanlarında oldukça yenilikçi bir projeye imza attı.

Valencia şehri, sürdürülebilirlik ve çevre dostu enerji çözümleri alanlarında oldukça yenilikçi bir projeye imza attı.

Şehir meclisi, "güneş ağaçları" isimli, elektrik enerjisi üreten 4 adet yeni güneş panelini şehir merkezinde kullanıma sundu.

Şehir meclisi, "güneş ağaçları" isimli, elektrik enerjisi üreten 4 adet yeni güneş panelini şehir merkezinde kullanıma sundu.

Meclis tarafından 370 bin euro'luk yatırımla kurulan yeni paneller, küçük elektrikli araçlara ve diğer tüm elektronik cihazlara güç vermenin yanında, insanlar için gölgelik alanlar yaratıyor.

Meclis tarafından 370 bin euro'luk yatırımla kurulan yeni paneller, küçük elektrikli araçlara ve diğer tüm elektronik cihazlara güç vermenin yanında, insanlar için gölgelik alanlar yaratıyor.

3.6 kW kapasiteye sahip panellerden oluşan güneş ağaçlarının, yılda 18.596 kWh'er kadar elektrik üretmesi bekleniyor.

3.6 kW kapasiteye sahip panellerden oluşan güneş ağaçlarının, yılda 18.596 kWh'er kadar elektrik üretmesi bekleniyor.

Valencia Şehir Meclisi aynı zamanda kentin iki bölgesinde güneş enerjili akıllı kaldırım kurulumunu tamamlamak üzere. Söz konusu kaldırımlar, mobil araçlar için bir şarj istasyonu görevi görecek ve aynı anda 4 scooter ile 3 elektrikli bisikletin şarj edilmesine imkan tanıyacak.

Valencia Şehir Meclisi aynı zamanda kentin iki bölgesinde güneş enerjili akıllı kaldırım kurulumunu tamamlamak üzere. Söz konusu kaldırımlar, mobil araçlar için bir şarj istasyonu görevi görecek ve aynı anda 4 scooter ile 3 elektrikli bisikletin şarj edilmesine imkan tanıyacak.
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