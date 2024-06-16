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Akıllı Telefonlar Geliştirilen Yeni Bir Çip Sayesinde Röntgen Çekebilme Özelliğine Sahip Olabilir!

Akıllı Telefonlar Geliştirilen Yeni Bir Çip Sayesinde Röntgen Çekebilme Özelliğine Sahip Olabilir!

Akıllı telefon
Barış Toku
Barış Toku - Onedio Üyesi
16.06.2024 - 21:44

Akıllı telefonlar, 15 yılı aşkın bir süredir geliştirilen yeni bir çip teknolojisi sayesinde röntgen çekebilme ve kapalı nesnelerin arkasını görebilme özelliğine sahip olabilir.👇

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Günümüzde nadiren hastaneler dışında gördüğümüz radyoloji cihazları, yakın gelecekte yerini akıllı telefonlarımıza kaptırabilir.

Günümüzde nadiren hastaneler dışında gördüğümüz radyoloji cihazları, yakın gelecekte yerini akıllı telefonlarımıza kaptırabilir.

Teksas Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından 15 yılı aşkın bir süredir geliştirilen yeni bir teknoloji sayesinde akıllı telefonlar, yakında röntgen çekebilme ve kapalı nesnelerin arkasını görebilme yeteneklerine kavuşabilir.

Teksas Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından 15 yılı aşkın bir süredir geliştirilen yeni bir teknoloji sayesinde akıllı telefonlar, yakında röntgen çekebilme ve kapalı nesnelerin arkasını görebilme yeteneklerine kavuşabilir.

Profesör Dr. Kenneth O önderliğindeki ekibin geliştirdiği yeni bir görüntüleme çipi, akıllı telefon boyutundaki cihazlar üzerinden tozun, yoğun sisin ve normalde ışık geçirmeyen parçaların arkasını görüntülemeyi başardı. Söz konusu çip son olarak bir kartonun arkasını bile görüntüleyebildi.

Profesör Dr. Kenneth O önderliğindeki ekibin geliştirdiği yeni bir görüntüleme çipi, akıllı telefon boyutundaki cihazlar üzerinden tozun, yoğun sisin ve normalde ışık geçirmeyen parçaların arkasını görüntülemeyi başardı. Söz konusu çip son olarak bir kartonun arkasını bile görüntüleyebildi.

X ışınlarının insanlara en az zarar vermesi amacıyla 200-400 GHz aralığındaki sinyalleri kullanan yeni çip, acil röntgen çekimi ve nesnelerin içini kontrol etme gibi pek çok farklı alanda hizmet verecek.

X ışınlarının insanlara en az zarar vermesi amacıyla 200-400 GHz aralığındaki sinyalleri kullanan yeni çip, acil röntgen çekimi ve nesnelerin içini kontrol etme gibi pek çok farklı alanda hizmet verecek.

Şu anda hala geliştirilme aşamasında olan yeni teknolojinin, ilerleyen yıllarda piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Şu anda hala geliştirilme aşamasında olan yeni teknolojinin, ilerleyen yıllarda piyasaya sürülmesi bekleniyor.
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