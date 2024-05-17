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Uykusundan Yeni Uyanan Bebeğin Annesinin Bakım Maskesini Görünce Verdiği Tepki Komik Anlar Yaşattı

Uykusundan Yeni Uyanan Bebeğin Annesinin Bakım Maskesini Görünce Verdiği Tepki Komik Anlar Yaşattı

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
17.05.2024 - 12:49

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Bebekler yeni uyandıklarında genellikle huysuz olmalarıyla bilinir. Bebeği uyurken fırsat bulup yüz maskesi yapmaya karar veren anne, bebeği uyanmadan maskesini temizlemeyi başaramadı ve bebeğinin verdiği tepkileri videoya kaydetti.

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Bebeğin annesini gördüğündeki korku dolu bakışları..

Bebeğin annesini gördüğündeki korku dolu bakışları..

Ardından annesini tanıyamayıp ağlaması ise içimizi burksa da, gülümsememizi durduramadık.

Ardından annesini tanıyamayıp ağlaması ise içimizi burksa da, gülümsememizi durduramadık.

Videonun tamamını gelin beraber izleyelim ;

Benzer anlar yaşayan kullanıcıların yorumları ;

Benzer anlar yaşayan kullanıcıların yorumları ;

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Gerçekten vibe olarak bize de biraz anımsattı. 😂

Gerçekten vibe olarak bize de biraz anımsattı. 😂

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