Uyarı Ateşiymiş: İsrail’den Türk Diplomatların da Bulunduğu Heyete Saldırı
Aralarında Türkiye’nin Kudüs Başkonsolosluğu'ndan diplomatların da bulunduğu heyet, İsrail’in ablukasındaki Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği ziyaret sırasında saldırıya uğradı.
Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmed ed-Dik, İsrail’in 'sindirmek' ve 'korkutmak' amacıyla ateş açtığını ifade ederken, İsrail Ordusu ise “Uyarı ateşiydi” açıklamasında bulundu.
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35 büyükelçi, konsolos ve diplomattan oluşan diplomatik heyet, Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı’nı ziyaret etti.
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İsrail Ordusu: “Uyarı ateşiydi”
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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