Uyarı Ateşiymiş: İsrail’den Türk Diplomatların da Bulunduğu Heyete Saldırı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise diplomatik heyetin Cenin’e 'koordineli' bir şekilde giriş gerçekleştirdiği iddia edildi.

Açıklamada, koordinasyon kapsamında, diplomatik heyete onaylanmış bir güzergâh verildiği ve bölgenin aktif bir çatışma bölgesi olması nedeniyle bu güzergâhı izlemeleri talimatı verildiği öne sürüldü.

Bölgede görev yapan İsrail askerlerinin, onları uzaklaştırmak amacıyla uyarı ateşi açtığı kaydedilerek, herhangi bir yaralanma veya maddi hasar bildirilmediği ifade edildi.