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Uyarı Ateşiymiş: İsrail’den Türk Diplomatların da Bulunduğu Heyete Saldırı

Uyarı Ateşiymiş: İsrail’den Türk Diplomatların da Bulunduğu Heyete Saldırı

İsrail
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
21.05.2025 - 16:44

Aralarında Türkiye’nin Kudüs Başkonsolosluğu'ndan diplomatların da bulunduğu heyet, İsrail’in ablukasındaki Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği ziyaret sırasında saldırıya uğradı.

Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmed ed-Dik, İsrail’in 'sindirmek' ve 'korkutmak' amacıyla ateş açtığını ifade ederken, İsrail Ordusu ise “Uyarı ateşiydi” açıklamasında bulundu.

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35 büyükelçi, konsolos ve diplomattan oluşan diplomatik heyet, Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı’nı ziyaret etti.

35 büyükelçi, konsolos ve diplomattan oluşan diplomatik heyet, Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı’nı ziyaret etti.

Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Dik, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, 'İsrail işgal güçleri, 35 büyükelçi, konsolos ve diplomattan oluşan diplomatik heyetin kampın girişine varması üzerine kuralları ihlal ederek gerçek mermiyle ateş açtı.' dedi.

Heyete eşlik eden Dik, askerlerin heyeti 'korkutmak ve sindirmek' ve heyetin 21 Ocak'tan bu yana kuşatma altında olan kampa girmelerini engellemek amacıyla ateş açtığını belirtti.

Bu arada İsrail ordusunun ateş açtığı heyette Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosluğu'ndan diplomatların da yer aldığı belirtildi.

İsrail Ordusu: “Uyarı ateşiydi”

İsrail Ordusu: “Uyarı ateşiydi”

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise diplomatik heyetin Cenin’e 'koordineli' bir şekilde giriş gerçekleştirdiği iddia edildi.

Açıklamada, koordinasyon kapsamında, diplomatik heyete onaylanmış bir güzergâh verildiği ve bölgenin aktif bir çatışma bölgesi olması nedeniyle bu güzergâhı izlemeleri talimatı verildiği öne sürüldü.

Bölgede görev yapan İsrail askerlerinin, onları uzaklaştırmak amacıyla uyarı ateşi açtığı kaydedilerek, herhangi bir yaralanma veya maddi hasar bildirilmediği ifade edildi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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