Ünlüler Geçidine Dönüşen 2024 Met Gala'ya Damgasını Vuran Olayları Anlatıyoruz!
Ünlüler Geçidine Dönüşen 2024 Met Gala'ya Damgasını Vuran Olayları Anlatıyoruz!
Dünyaca ünlü isimlerin bir araya geldiği, adeta yıldızlar geçidine dönen kırmızı halısıyla, moda dünyasının en görkemli etkinliklerinden biri olan Met Gala 2024 dün gece gerçekleşti! Bu sene temanın 'Zamanın Bahçesi ve Uyuyan Güzeller: Yeniden Uyanan Moda' olduğu Met Gala bu seneye de damgasını vurdu! Gelin gecenin dikkat çeken anlarına birlikte bakalım👇
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Moda dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olan Met Gala'nın bu seneki konsepti 'Uyuyan Güzeller: Modanın Yeniden Doğuşu'ydu. Çoğu ünlü ismin galadaki tercihi, çiçek desenlerinden yana olsa da kimileri siyahlara büründüğü kombinleriyle kötü karakterleri çağrıştırdı, gelin temaya uygun giyineyim derken sınıfta kalan ünlü isimlere birlikte bakalım👇
Dünyaca ünlü isimlerin bir araya geldiği, adeta yıldızlar geçidine dönen kırmızı halısıyla, moda dünyasının en görkemli etkinliklerinden biri olan Met Gala 2024 dün gece gerçekleşti! Bu sene temanın "Zamanın Bahçesi ve Uyuyan Güzeller: Yeniden Uyanan Moda" olduğu Met Gala'da birçok bilinen tasarımcı, eserlerini yıldız isimlerle gözler önüne serdi. Metropolitan Sanat Müzesi'nin merdivenlerinde göz alıcı kostümleriyle poz veren ünlüler ne giymiş, kimler şık, kimler rüküş gelin birlikte seçelim!
Met Gala'nın gerçekleşmesinin ardından çoğu kişi heyecanla bekledikleri ünlüleri görememenin hüznünü yaşadı. Bunun üzerine bir hayran geceye katılmayan Katy Perry ve Rihanna'nın 'Met Gala'ya katılsalardı nasıl gözükürlerdi?' sorusuna yapay zekayla görseller oluşturdu. Sosyal medyada paylaşılan bu görseller geceye damgasını vurdu!
Film galalarındaki kıyafetleriyle ilgi çeken ve fiziği ile her giydiğini kendine yakıştıran ünlü oyuncu Zendaya, Met Gala'nın büyük beklentiyle takip edilen isimlerinden biri hepimizin bildiği gibi. Her seferinde temaya en uygun giyinen isimlerden biri olan Zendaya yine beklentiyi boşa çıkartmadı!
Giydiği farklı kombinlerle tüm ilgiyi kendisine çekmeyi başaran rapçi Doja Cat'in yılın en gösterişli moda etkinliği olan Met Gala'da ne giyeceği büyük bir merak konusuydu. Günlerdir New York sokaklarında birbirinden farklı "kıyafetlerle" gezen ismin kırmızı halı kombini şaşırtmadı!
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Yılın en beklenen etkinliklerinen biri olan Met Gala geçtiğimiz gün gerçekleşti! Birbirinden ünlü isimlerin katıldığı geceye ünlü modeller de akın etti. Gecenin favori isimlerinden birisi de iş danışmanı ve yatırımcı Mona Patel oldu.
New York'ta düzenlenen Met Gala tüm dünyanın magazin manşetlerindeki yerini buldu. Hem şıklık hem de rüküşlük yarışlarının yapıldığı geceye damga vuran isimlerden biri de dünyaca ünlü şarkıcı Tyla oldu. Kumdan elbisesiyle sınırları zorlayan Tyla'nın merdivenleri çıkamadığı anlar da viral oldu.
Dünyanın en prestijli moda şovu Met Gala, dün akşam yine efsanevi anlara damgasını vurdu. Ünlülerin şıklık yarışına girdiği Gala'da konsepte uygun kıyafetlerin absürtlüğü konuşulurken, kimilerinin de asla uygun olmayan elbiseleri eleştirildi. Bu isimlerden bir tanesi de BlackPink üyesi Jennie oldu... Yeryüzü, deniz ve gökyüzü de temaya dahil olsa da, Jennie tarzıyla sınıfta kalmış gibi...
Moda dünyası için büyük önem teşkil eden, hatta en önemli diyebileceğimiz o gece bu yıl da gelip çattı. 6 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşen Met Gala, her ne kadar tüm dünyanın konuştuğu bir etkinlik olsa da arka planda yaşananlar elbette bilinmiyor. Yasaklar, kurallar, gizemler... Dilimizde konuşmaktan tüy biten Met Gala'nın yıllardır süren kurallarına gelin birlikte bakalım!
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