Ünlüler Geçidine Dönüşen 2024 Met Gala'ya Damgasını Vuran Olayları Anlatıyoruz!

Dünyaca ünlü isimlerin bir araya geldiği, adeta yıldızlar geçidine dönen kırmızı halısıyla, moda dünyasının en görkemli etkinliklerinden biri olan Met Gala 2024 dün gece gerçekleşti! Bu sene temanın 'Zamanın Bahçesi ve Uyuyan Güzeller: Yeniden Uyanan Moda' olduğu Met Gala bu seneye de damgasını vurdu! Gelin gecenin dikkat çeken anlarına birlikte bakalım👇