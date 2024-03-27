Ünlü Oyuncunun Acı Günü: Erkan Petekkaya'nın Babası Akın Petekkaya Hayatını Kaybetti!
Ünlü Oyuncunun Acı Günü: Erkan Petekkaya'nın Babası Akın Petekkaya Hayatını Kaybetti!
'O Kız' dizisinde hayat verdiği 'Kadir' karakteri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, bugün sosyal medya hesabından babasının ölüm haberini paylaştı.
Ünlüler camiasından taziye mesajları geldi. 👇
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Kariyeri boyunca 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki', 'Paramparça' gibi pek çok iyi yapımda rol alan Erkan Petekkaya, son olarak 'O Kız' dizisindeki performansıyla hafızalara kazındı.
Televizyon dünyasının başarılı oyuncuları arasında yer alan Petekkaya, mesleğinin yanı sıra zaman zaman girdiği polemiklerle de gündeme geliyor.
2021 yılında yer aldığı 'Kırmızı Oda' dizisinde oynayan Erkan Petekkaya, Kerimcan Durmaz'ın ödül almasının ardından Acun Ilıcalı'ya ağza alınmayacak hakaretler etmişti.
Ünlü oyuncudan bugün acı bir haber geldi. Babasının fotoğrafını paylaşarak; 'Canım Babam Akın Petekkaya'yı bu sabah kaybettik." dedi.
Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Petekkaya, babasının cenaze bilgilerini de paylaştı.
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Cenaze namazı Beykoz/Kavacık Görele Mahallesi Camii'nde kılınacak. Allah hepimizin büyüklerine rahmetler eylesin.' ifadelerini kullandı.
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Ünlü ismin paylaşımına, başta ünlü isimler olmak üzere birçok takipçisinden taziye mesajları geldi.👇
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Erkan Petekkaya'nın babasına acil şifalar, yakınlarına sabır diliyoruz.👇
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