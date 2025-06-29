Ülkemizin Yeni Müzik Grubu Manifest'in Konseri Sırasında "Hak, Hukuk, Adalet" Sloganları Atıldı

Big 5 Türkiye isimli yarışma ile hayatımıza giren Manifest grubu yeni neslin enerjisini yükselten gruplardan oldu bildiğiniz üzere. Özellikle 90'lar ve 2000'lerde gençlerin alışık olduğu müzik gruplarının enerjisini yeni nesil ile buluşturan grup kısa sürede kendilerine büyük bir hayran kitlesi oluşturmayı başardı. Manifestival kapsamında sahneye çıkan grubun, “Arıyo” şarkısını seslendirdiği sırada dinleyiciler 'Hak, Hukuk, Adalet' sloganları attı. Konserin en dikkat çeken o anları, sosyal medyada da gündem oldu.
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Türkiye'nin yeni kız müzik grubunu oluşturmayı amaçlayan Big 5 Türkiye isimli yarışma ile, 6 kadın yarışmacıyla Manifest grubu oluşturuldu.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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