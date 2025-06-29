Ülkemizin Yeni Müzik Grubu Manifest'in Konseri Sırasında "Hak, Hukuk, Adalet" Sloganları Atıldı

Big 5 Türkiye isimli yarışma ile hayatımıza giren Manifest grubu yeni neslin enerjisini yükselten gruplardan oldu bildiğiniz üzere. Özellikle 90'lar ve 2000'lerde gençlerin alışık olduğu müzik gruplarının enerjisini yeni nesil ile buluşturan grup kısa sürede kendilerine büyük bir hayran kitlesi oluşturmayı başardı. Manifestival kapsamında sahneye çıkan grubun, “Arıyo” şarkısını seslendirdiği sırada dinleyiciler 'Hak, Hukuk, Adalet' sloganları attı. Konserin en dikkat çeken o anları, sosyal medyada da gündem oldu.