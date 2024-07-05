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UEFA'dan Bozkurt Kararı: Merih Demiral’a 2 Maç Ceza

UEFA'dan Bozkurt Kararı: Merih Demiral’a 2 Maç Ceza

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.07.2024 - 13:36

UEFA, Avusturya maçında gol sevincinde Bozkurt işareti yapan Merih Demiral’a 2 maç ceza verdi. TFF, karara itiraz etmek için CAS’a başvuracak.

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Milli Takımımızın Euro 2024’te Avusturya’yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldiği maçta Bozkurt selamı ile sevinen Merih Demiral hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Milli Takımımızın Euro 2024’te Avusturya’yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldiği maçta Bozkurt selamı ile sevinen Merih Demiral hakkında soruşturma başlatılmıştı.

UEFA Disiplin Komitesi, Merih Demiral’a 2 maç men cezası verdi.

UEFA Disiplin Komitesi, Merih Demiral’a 2 maç men cezası verdi.

Başarılı golcü, çeyrek final mücadelesi ve kazanmamız durumunda yarı finale karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Başarılı golcü, çeyrek final mücadelesi ve kazanmamız durumunda yarı finale karşılaşmasında forma giyemeyecek.

TFF ve Merih Demiral, cezanın iptali için CAS’a başvuruda bulundu.

TFF ve Merih Demiral, cezanın iptali için CAS’a başvuruda bulundu.

Aynı UEFA Disiplin Kurulu ise İngiltere’nin yıldızı Jude Bellingham’ın saha içinde yaptığı uygunsuz hareket nedeniyle 30 bin sterlin para cezası ve 1 maç ertelenmiş maçtan men cezası verdi. Bellingham cezasını turnuva bittikten sonra çekecek.

Aynı UEFA Disiplin Kurulu ise İngiltere’nin yıldızı Jude Bellingham’ın saha içinde yaptığı uygunsuz hareket nedeniyle 30 bin sterlin para cezası ve 1 maç ertelenmiş maçtan men cezası verdi. Bellingham cezasını turnuva bittikten sonra çekecek.

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