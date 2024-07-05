UEFA'dan Bozkurt Kararı: Merih Demiral’a 2 Maç Ceza
UEFA'dan Bozkurt Kararı: Merih Demiral’a 2 Maç Ceza
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Milli Takımımızın Euro 2024’te Avusturya’yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldiği maçta Bozkurt selamı ile sevinen Merih Demiral hakkında soruşturma başlatılmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
UEFA Disiplin Komitesi, Merih Demiral’a 2 maç men cezası verdi.
Başarılı golcü, çeyrek final mücadelesi ve kazanmamız durumunda yarı finale karşılaşmasında forma giyemeyecek.
TFF ve Merih Demiral, cezanın iptali için CAS’a başvuruda bulundu.
Aynı UEFA Disiplin Kurulu ise İngiltere’nin yıldızı Jude Bellingham’ın saha içinde yaptığı uygunsuz hareket nedeniyle 30 bin sterlin para cezası ve 1 maç ertelenmiş maçtan men cezası verdi. Bellingham cezasını turnuva bittikten sonra çekecek.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın