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Ubtech Ucat C10 Pro+ Kameralı Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti Alınır mı?

etiket Ubtech Ucat C10 Pro+ Kameralı Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti Alınır mı?

Sütlaç Sultan
Sütlaç Sultan - Onedio Üyesi
02.08.2024 - 12:12

Akıllı kedi tuvaletleri, yenilikçi tasarımları ve otomatik özellikleri ile kedi bakımını daha kolay, hijyenik ve etkili hale getiriyor. Bu modern cihazlar, sadece kedinizin tuvalet alışkanlıklarını otomatik olarak yönetmekle kalmaz, aynı zamanda çeşitli sensörler, kameralar ve akıllı takip sistemleri ile sağlığını da gözlemlemenizi sağlar. Bu içerikte Ubtech Ucat C10 Pro+ Kameralı Akıllı Otomatik Kedi Tuvaletini sizler için inceleyeceğiz.

Bu içerik 31.07.2024 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Hijyeninin Geleceği: Otomatik Temizlik, Maksimum Konfor!

Hijyeninin Geleceği: Otomatik Temizlik, Maksimum Konfor!

Ubtech Ucat C10 Pro+, kedi tuvaletinin temizliğini otomatik olarak sağlayan gelişmiş bir mekanizmaya sahip. Sensörler ve motorlu sistemler sayesinde, kullanımdan sonra otomatik olarak temizlenir ve çöp kutusuna atılır. Bu teknoloji, hem kediniz hem de sizin için hijyen standartlarını en üst seviyeye çıkarır. Kendi kendini temizleyen mekanizması ile kedinizin kumu her zaman temiz kalır.

Kedinizin Sağlığı Cebinizde: Anlık İzleme, Kesintisiz Güvence!

Kedinizin Sağlığı Cebinizde: Anlık İzleme, Kesintisiz Güvence!

Bu model, entegre kamera ile donatılmıştır. Kamera sayesinde kedinizin tuvalet alışkanlıklarını ve sağlığını anlık olarak takip edebilirsiniz. Akıllı telefon uygulaması üzerinden erişilebilen bu özellik, kedi sağlığına dair verilerin izlenmesini ve analiz edilmesini kolaylaştırır. Evde olmadığınız zaman uzaktan izleme özelliği sayesinde her an kedinizin yanındasınız.

Her Kediye Özel: Çoklu Kedi Tanıma Özelliği ile Akıllı Bakım

Her Kediye Özel: Çoklu Kedi Tanıma Özelliği ile Akıllı Bakım

Ubtech Ucat C10 Pro+, çoklu kedi tanıma özelliği ile birden fazla kedinizin ihtiyaçlarını aynı anda karşılamak üzere tasarlanmıştır. Bu yenilikçi teknoloji, her bir kediyi bireysel olarak tanır ve tuvalet alışkanlıklarını ayrı ayrı takip eder. Kedi sayınız ne olursa olsun, bu akıllı tuvalet, her bir kedinin kullanımını doğru bir şekilde kaydeder ve izler.

Taze Hava, Temiz Ortam: Kötü Kokuya Veda Edin

Taze Hava, Temiz Ortam: Kötü Kokuya Veda Edin

Bu ürün etkili bir koku kontrol sistemine sahiptir. İleri düzey hava filtreleme teknolojisi, kötü kokuları etkili bir şekilde hapseder ve ortama taze bir hava sağlar. Bu özellik, evde hoş bir atmosfer yaratırken, kedi tuvaletinin çevresindeki kokuları minimize eder.

Kediniz İçin Maksimum Konfor ve Kolaylık

Kediniz İçin Maksimum Konfor ve Kolaylık

Ubtech Ucat C10 Pro+, alçak giriş ve geniş iç mekan tasarımı ile kedinizin tuvalet deneyimini daha konforlu ve erişilebilir hale getiriyor. Kedinizin rahatlıkla kullanabileceği bu tasarım, özellikle yaşlı, hasta veya kısa bacaklı kediler için büyük bir avantaj sağlar. Bu özellikler, hem kedinizin hem de sizin hayatınızı daha rahat ve zahmetsiz hale getirir, böylece evdeki tüm canlılar için konforlu bir ortam oluşturur.

Evcil hayvanınızın konforunu üst düzeye çıkaracak bu ürünü satın almak isterseniz linki burada.

Eğer farklı marka ve modeldeki kedi tuvaletlerini incelemek isterseniz buraya tıklayınız.

Hepsiburada
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Haydi şimdi yorumlara bir göz atalım...

Haydi şimdi yorumlara bir göz atalım...

Çok memnunum, harika bir ürün. Kedilerim alışma evresinde biraz zorlandı ama kesinlikle değer. Artık kakaları hiç kötü kokmuyor. Hem onlar temiz, hem biz rahat ettik.

6,5 kg olan kedim içinde rahat hareket edebiliyor, olay anında kameradan veya sonra kaydını izleyebiliyoruz.

Ürün son derece başarılı. Büyük kedi yada birden fazla kedisi olanlar için ideal.

Belki biraz fiyatı yüksek gelebilir ama ürün kalitesi, iş yükünüzü

oldukça azaltması ve en önemlisi evdeki bireyinizin sağlığının takibi

için çok kıymetli bence.

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