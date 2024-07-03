Tüylerini Hangi Yöntemle Aldığını Tahmin Ediyoruz!
Tüylerini Hangi Yöntemle Aldığını Tahmin Ediyoruz!
Herkesin tüy alma yöntemi farklıdır ve bu tercih, kişinin alışkanlıklarından, cilt tipinden ve hassasiyetinden etkilenebilir.
Bu test, tüylerini hangi yöntemle aldığını tahmin etmemizi sağlayacak!
Hazırsan başlayalım! 👇
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1. Tüylerini alırken hangi faktör senin için en önemli?
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2. Peki en dikkat ettiğin durum ne?
3. Acı eşiğin yüksek mi?
4. Tüy alma işlerini evde kendin mi hallediyorsun?
5. Tüylerini aldıktan sonra bir bakım rutinin var mı?
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