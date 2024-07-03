Tüylerini Hangi Yöntemle Aldığını Tahmin Ediyoruz!

Ağda, etkili ve uzun süreli sonuçlar sağlarken cildin hassaslığına da önem verir. Bu yöntemi kullanarak cildini yumuşak ve pürüzsüz tutabilirsin. Ağda, etkili ve uzun süreli sonuçlar sağlarken cildin hassaslığına da önem verir. Ayrıca, ağda yaparak cildindeki ölü deri tabakasını da temizleyebilir ve cildin daha yumuşak ve parlak görünmesini sağlayabilirsin. Ancak ağda uygulaması bazı kişilerde acıya neden olabilir, bu yüzden daha az acı veren ağda ürünlerini tercih edebilirsin. Ayrıca, ağda yaparken cildini nemlendirmeyi ve cilt bakımını düzenli olarak yapmayı ihmal etmemelisin.