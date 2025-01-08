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Türkiye’nin İlk Evcil Hayvan AVM’si İstanbul’da Hizmete Girdi!

Türkiye’nin İlk Evcil Hayvan AVM’si İstanbul’da Hizmete Girdi!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
08.01.2025 - 12:12

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Türkiye’de ilk defa düşünülen evcil hayvan AVM’si, İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde hizmet vermeye başladı. İstanbul Havalimanı’na yakın büyük bir araziye kurulan bu AVM, evcil hayvan sahiplerinin alışveriş yapmak için tercih ettiği bir noktaya dönüştü. 1500 metrekare alanda binlerce çeşit ürün sunuluyor ve evcil hayvanlar için sosyal etkinlikler düzenleniyor. Hayvanlar, pet mutfakta yiyecek ve içeceklerin tadını çıkarırken, sahipleri de alışveriş yapabiliyor.

Kaynak: https://www.iha.com.tr/istanbul-haber...
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İçerisinde binlerce çeşit ürün bulunan AVM, evcil hayvanların ihtiyaçlarını karşılamak için her detay düşünülerek tasarlandı. Pet mutfakta, hayvanlar için hazırlanmış yiyecek ve içecekler ikram ediliyor.

İçerisinde binlerce çeşit ürün bulunan AVM, evcil hayvanların ihtiyaçlarını karşılamak için her detay düşünülerek tasarlandı. Pet mutfakta, hayvanlar için hazırlanmış yiyecek ve içecekler ikram ediliyor.

Evcil hayvanlara yönelik bu AVM modeli, hayvanların sosyal yaşantılarındaki eksikliklerin fark edilmesiyle geliştirildi. AVM, tamamen düz arazi üzerine kurularak, hayvanların özgürce dolaşabilmesi için uygun şekilde dizayn edildi.

Evcil hayvanlara yönelik bu AVM modeli, hayvanların sosyal yaşantılarındaki eksikliklerin fark edilmesiyle geliştirildi. AVM, tamamen düz arazi üzerine kurularak, hayvanların özgürce dolaşabilmesi için uygun şekilde dizayn edildi.

Evcil hayvan AVM’si yöneticilerinden Hande Yüzüak ise projenin amacını, “Evcil hayvanlarla vakit geçirebileceği bir alan yaratmak istedik. AVM’de alışverişin tadını çıkaranlar, kafemizde sokak hayvanları için mama alımına katkı sağlıyor” diyerek açıkladı.

Evcil hayvan AVM’si yöneticilerinden Hande Yüzüak ise projenin amacını, “Evcil hayvanlarla vakit geçirebileceği bir alan yaratmak istedik. AVM’de alışverişin tadını çıkaranlar, kafemizde sokak hayvanları için mama alımına katkı sağlıyor” diyerek açıkladı.

Elde edilen gelirler, sokak hayvanları için ücretsiz mama dağıtımında kullanılıyor!

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
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