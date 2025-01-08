Türkiye’nin İlk Evcil Hayvan AVM’si İstanbul’da Hizmete Girdi!

Türkiye’de ilk defa düşünülen evcil hayvan AVM’si, İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde hizmet vermeye başladı. İstanbul Havalimanı’na yakın büyük bir araziye kurulan bu AVM, evcil hayvan sahiplerinin alışveriş yapmak için tercih ettiği bir noktaya dönüştü. 1500 metrekare alanda binlerce çeşit ürün sunuluyor ve evcil hayvanlar için sosyal etkinlikler düzenleniyor. Hayvanlar, pet mutfakta yiyecek ve içeceklerin tadını çıkarırken, sahipleri de alışveriş yapabiliyor.