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Türkiye'nin Alacağı F-16'lar İçin Bomba İddia: "Yunanistan Şartı Koyuldu"

Türkiye'nin Alacağı F-16'lar İçin Bomba İddia: "Yunanistan Şartı Koyuldu"

F-16
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
30.01.2024 - 15:27

Türkiye'ye ABD'den satın alacağı F-16 savaş uçakları ile ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre, uçaklar Yunan adaları üzerinde uçuş yapamayacak ve sadece NATO ittifakı amaçları doğrultusunda kullanabilecek.

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Türkiye'nin ABD'den satın aldığı F-16 savaş uçaklarını yalnızca NATO ittifakı amaçları doğrultusunda kullanabileceği şartı getirdiği iddia ediliyor.

Türkiye'nin ABD'den satın aldığı F-16 savaş uçaklarını yalnızca NATO ittifakı amaçları doğrultusunda kullanabileceği şartı getirdiği iddia ediliyor.

Yunanistan'da yayın yapan Kathimerini Gazetesi'nin haberine göre, Türkiye'nin satın alacağı yeni F-16'lar için 'Yunan adaları üzerinde uçmama şartı' var.

Yunanistan'da yayın yapan Kathimerini Gazetesi'nin haberine göre, Türkiye'nin satın alacağı yeni F-16'lar için 'Yunan adaları üzerinde uçmama şartı' var.

Habere göre Türkiye'nin bu şartı ihlal etmesi durumunda ABD Dışişleri Bakanlığı sorunu çözmek için insiyatif alabilecek. Sorun hala çözülmezse F-16 programının sonlandırılabileceği de belirtiliyor.

Habere göre Türkiye'nin bu şartı ihlal etmesi durumunda ABD Dışişleri Bakanlığı sorunu çözmek için insiyatif alabilecek. Sorun hala çözülmezse F-16 programının sonlandırılabileceği de belirtiliyor.

Haberde ayrıca benzer bir gelişmenin Ankara'nın Rusya'dan S-400 füzesi satın alması sırasında da yaşandığı ve Türkiye'nin, ortak geliştirici ülke olduğu F-35 programından çıkarıldığına vurgu yapıldı.

Haberde ayrıca benzer bir gelişmenin Ankara'nın Rusya'dan S-400 füzesi satın alması sırasında da yaşandığı ve Türkiye'nin, ortak geliştirici ülke olduğu F-35 programından çıkarıldığına vurgu yapıldı.

ABD yönetimi TBMM’nin İsveç kararı sonrası F-16 satışını onaylamıştı. Bu kapsamda Türkiye'ye 40 F-16 Blok 70 savaş uçağı ile 79 F-16 modernizasyon kiti satılacak.

ABD yönetimi TBMM’nin İsveç kararı sonrası F-16 satışını onaylamıştı. Bu kapsamda Türkiye'ye 40 F-16 Blok 70 savaş uçağı ile 79 F-16 modernizasyon kiti satılacak.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara

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