Türkiye'nin Alacağı F-16'lar İçin Bomba İddia: "Yunanistan Şartı Koyuldu"
Türkiye'nin Alacağı F-16'lar İçin Bomba İddia: "Yunanistan Şartı Koyuldu"
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Türkiye'nin ABD'den satın aldığı F-16 savaş uçaklarını yalnızca NATO ittifakı amaçları doğrultusunda kullanabileceği şartı getirdiği iddia ediliyor.
Yunanistan'da yayın yapan Kathimerini Gazetesi'nin haberine göre, Türkiye'nin satın alacağı yeni F-16'lar için 'Yunan adaları üzerinde uçmama şartı' var.
Habere göre Türkiye'nin bu şartı ihlal etmesi durumunda ABD Dışişleri Bakanlığı sorunu çözmek için insiyatif alabilecek. Sorun hala çözülmezse F-16 programının sonlandırılabileceği de belirtiliyor.
Haberde ayrıca benzer bir gelişmenin Ankara'nın Rusya'dan S-400 füzesi satın alması sırasında da yaşandığı ve Türkiye'nin, ortak geliştirici ülke olduğu F-35 programından çıkarıldığına vurgu yapıldı.
ABD yönetimi TBMM’nin İsveç kararı sonrası F-16 satışını onaylamıştı. Bu kapsamda Türkiye'ye 40 F-16 Blok 70 savaş uçağı ile 79 F-16 modernizasyon kiti satılacak.
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