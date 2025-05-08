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Türkiye'de ve İngiltere'de Benzer Kazaya Verilen Farklı Tepkiler Karşılaştırıldı

Türkiye'de ve İngiltere'de Benzer Kazaya Verilen Farklı Tepkiler Karşılaştırıldı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.05.2025 - 20:49

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Son dönemlerde, ülkemizdeki insanların genel ruh hali üzerine yapılan gözlemler, dikkat çekici bir sonuç ortaya koydu. Özellikle son yıllarda, toplumumuzun büyük bir kısmının depresif bir ruh haline sahip olduğu düşünülüyor. Bu durum, hem bireysel yaşamları hem de toplumun genel yapısını etkileyen önemli bir konu. 

Türkiye'de İngiltere'de yaşayanan iki kazaya gelen tepkiler karşılaştırıldı. İki kazada da haksız konumda olan iki yayanın farklı tepkisi uzun uzun düşündürdü.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Türkiye'deki motorcu bir anda hem yayanın, hem oradan geçen bir aracın tepkisi ile karşılaştı.

Türkiye'deki motorcu bir anda hem yayanın, hem oradan geçen bir aracın tepkisi ile karşılaştı.

Orada yaya geçidi olmadığını, kadının haksız olduğunu iddia etse de tepkilerden kurtulamadı. İngiltere'deki kadın ise doğrudan kendi suçu olduğunu söyleyerek özür diledi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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