Türkiye'de ve İngiltere'de Benzer Kazaya Verilen Farklı Tepkiler Karşılaştırıldı

Son dönemlerde, ülkemizdeki insanların genel ruh hali üzerine yapılan gözlemler, dikkat çekici bir sonuç ortaya koydu. Özellikle son yıllarda, toplumumuzun büyük bir kısmının depresif bir ruh haline sahip olduğu düşünülüyor. Bu durum, hem bireysel yaşamları hem de toplumun genel yapısını etkileyen önemli bir konu.

Türkiye'de İngiltere'de yaşayanan iki kazaya gelen tepkiler karşılaştırıldı. İki kazada da haksız konumda olan iki yayanın farklı tepkisi uzun uzun düşündürdü.