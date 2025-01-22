Türkiye’de En Çok Konut Satışının Yapıldığı İlçe Belli Oldu: Esenyurt 67 Kenti Geride Bırakarak Birinci Oldu

Türkiye’de 2024 yılına ait konut verileri belli oldu. Geçen yıl en fazla konut satışının gerçekleştiği ilçe İstanbul Esenyurt oldu. Esenyurt’ta 31 bin 263 konut satışı gerçekleşti. Esenyurt’un Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi izlerken üçüncü sırada 21 bin 671 satış ile Ankara’nın Çankaya ilçesi yer aldı. En az konut satışı yapılan ilçe ise Elazığ Alacakaya oldu.