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Türkiye’de En Çok Konut Satışının Yapıldığı İlçe Belli Oldu: Esenyurt 67 Kenti Geride Bırakarak Birinci Oldu

Türkiye’de En Çok Konut Satışının Yapıldığı İlçe Belli Oldu: Esenyurt 67 Kenti Geride Bırakarak Birinci Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
22.01.2025 - 16:14

Türkiye’de 2024 yılına ait konut verileri belli oldu. Geçen yıl en fazla konut satışının gerçekleştiği ilçe İstanbul Esenyurt oldu. Esenyurt’ta 31 bin 263 konut satışı gerçekleşti. Esenyurt’un Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi izlerken üçüncü sırada 21 bin 671 satış ile Ankara’nın Çankaya ilçesi yer aldı.  En az konut satışı yapılan ilçe ise Elazığ Alacakaya oldu.

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Geçen yıla dair konut satışları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ülke genelinde geçen sene 1 milyon 478 bin 25 konut satışı gerçekleşti. Konut satışları 2023 yılına göre 2024’te yüzde 20.6 arttı.

Geçen yıla dair konut satışları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ülke genelinde geçen sene 1 milyon 478 bin 25 konut satışı gerçekleşti. Konut satışları 2023 yılına göre 2024’te yüzde 20.6 arttı.

CNBC-e’de yer alan habere göre İstanbul konut satışında birinciliği kaptırmadı. Megakentte 239 bin 213 konut satışı gerçekleşti. İstanbul’u Ankara ve İzmir takip etti.

CNBC-e’de yer alan habere göre İstanbul konut satışında birinciliği kaptırmadı. Megakentte 239 bin 213 konut satışı gerçekleşti. İstanbul’u Ankara ve İzmir takip etti.

Kaynak

İlçe bazında bakıldığında ise İstanbul Esenyurt en çok konut satışının yapıldığı ilçe oldu. Esenyurt’ta 31 bin 263 konut satışı gerçekleşti. Esenyurt, bu oranla 67 ili geride bıraktı.

İlçe bazında bakıldığında ise İstanbul Esenyurt en çok konut satışının yapıldığı ilçe oldu. Esenyurt’ta 31 bin 263 konut satışı gerçekleşti. Esenyurt, bu oranla 67 ili geride bıraktı.

En çok konut satışı yapılan ikinci ilçe Gaziantep Şehitkamil oldu. Şehitkamil’de 2024 yılında 22 bin 552 konut satışı gerçekleşti. 

Üçüncü sırada Ankara Çankaya yer alırken dördüncü sırada Antalya Kepez yer buldu. Bursa’nın Nilüfer ilçesi ise beşinci sıradan listeye giriş yaptı.

Elazığ Alacakaya’da sadece 26 konut satıldı.

Elazığ Alacakaya’da sadece 26 konut satıldı.

En düşük konut satışı Elazığ Alacakaya’a gerçekleşti. İlçede sadece 26 konut satıldı. 

En az konut satışı yapılan diğer ilçeler şöyle:

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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