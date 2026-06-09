Türkiye - ABD Maçı Saat Kaçta? Türkiye - ABD Maçı Hangi Kanalda Şifresiz İzlenir? Nerede Oynanacak?

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki üçüncü ve en kritik maçında turnuvanın ev sahiplerinden ABD ile kozlarını paylaşacak. Tüm Türkiye'nin nefesini tutarak beklediği bu dev mücadele öncesinde arama motorlarında sıkça sorgulanan 'Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?' sorularının yanıtları nihayet netleşti.

Saat farkından dolayı sabaha karşı ekran başında yaşanacak olan bu milli coşkuya dair en güncel yayın bilgilerini, stadyum detaylarını ve grup fikstürünü sizin için derledik. Peki Türkiye - ABD maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye - ABD maçı nerede oynanacak?

İşte Türkiye - ABD maçına dair merak edilen her şey 👇