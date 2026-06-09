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Türkiye - ABD Maçı Saat Kaçta? Türkiye - ABD Maçı Hangi Kanalda Şifresiz İzlenir? Nerede Oynanacak?

etiket Türkiye - ABD Maçı Saat Kaçta? Türkiye - ABD Maçı Hangi Kanalda Şifresiz İzlenir? Nerede Oynanacak?

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
09.06.2026 - 17:27
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A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki üçüncü ve en kritik maçında turnuvanın ev sahiplerinden ABD ile kozlarını paylaşacak. Tüm Türkiye'nin nefesini tutarak beklediği bu dev mücadele öncesinde arama motorlarında sıkça sorgulanan 'Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?' sorularının yanıtları nihayet netleşti. 

Saat farkından dolayı sabaha karşı ekran başında yaşanacak olan bu milli coşkuya dair en güncel yayın bilgilerini, stadyum detaylarını ve grup fikstürünü sizin için derledik. Peki Türkiye - ABD maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye - ABD maçı nerede oynanacak? 

İşte Türkiye - ABD maçına dair merak edilen her şey 👇

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Türkiye - ABD Maçı Zaman?

Türkiye - ABD Maçı Zaman?

A Milli Futbol Takımımızın dünya sahnesindeki bu zorlu sınavı, 25 Haziran 2026 Perşembe gününü 26 Haziran 2026 Cuma gününe bağlayan gece oynanacaktır. Grubun kaderini belirleyecek olan bu son karşılaşma, her iki takımın bir üst tura yükselme mücadelesinde hayati bir önem taşıyor.

Türkiye - ABD Maçı Saat Kaçta?

Türkiye - ABD Maçı Saat Kaçta?

Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki saat farkı nedeniyle mücadele 26 Haziran 2026 Cuma günü Türkiye saati ile sabah 05.00'te oynanacak. Yerel saatle ise müsabaka 25 Haziran akşamı saat 19.00'da start alacaktır. Erken saatte oynanacak bu dev randevu için ekran başındaki milyonlarca futbolsever alarm kurarak milli heyecana ortak olacak.

Türkiye - ABD Maçı Hangi Kanalda, Şifresiz mi?

Türkiye - ABD Maçı Hangi Kanalda, Şifresiz mi?

Türkiye - ABD maçı, turnuvanın resmi yayıncısı olan TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak futbolseverlerle buluşacaktır. Bu kritik müsabaka, naklen ve yüksek görüntü kalitesiyle evlerinize konuk olurken, maç önü ve maç sonu analizleriyle de futbol keyfi ikiye katlanacak.

Türkiye - ABD Maçı Nereden, Nasıl İzlenir?

Karşılaşmayı televizyon başında TRT 1 HD kalitesiyle izleyebileceğiniz gibi, internet üzerinden de kesintisiz ve donmadan takip edebilirsiniz. Akıllı televizyonlar, mobil cihazlar ve bilgisayarlar üzerinden yayına tek tıkla ulaşmak mümkün olacak.

TRT Canlı İzleme Ekranı

Mücadeleyi bilgisayar, tablet veya akıllı telefonlarınızdan izlemek için turnuva saatinde TRT İzle dijital platformunu veya TRT'nin resmi web sitesinde yer alan canlı yayın sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Herhangi bir üyelik ücreti ödemeden doğrudan erişebileceğiniz bu ekran, alternatif bir izleme alternatifi sunuyor.

Türkiye - ABD Maçı Nerede Oynanıyor?

Türkiye - ABD Maçı Nerede Oynanıyor?

Bu büyük karşılaşma, ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Inglewood şehrinde bulunan turnuvanın en görkemli yapılarından Los Angeles Stadyumu’nda (SoFi Stadyumu) oynanacaktır. Modern mimarisi ve devasa kapasitesiyle büyüleyen bu stadyumda, tribünlerdeki gurbetçi vatandaşlarımızın da Ay-Yıldızlıları yalnız bırakmaması bekleniyor.

A Milli Takım 2026 Dünya Kupası Grup Maç Takvimi

A Milli Takım 2026 Dünya Kupası Grup Maç Takvimi

Bizim Çocuklar’ın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki tüm maç programı şu şekildedir:

  • 14 Haziran Pazar (TSİ 07.00): Avustralya - Türkiye (BC Place / Kanada)

  • 20 Haziran Cumartesi (TSİ 06.00): Türkiye - Paraguay (Santa Clara / ABD)

  • 26 Haziran Cuma (TSİ 05.00): Türkiye - ABD (Los Angeles Stadyumu / ABD)

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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