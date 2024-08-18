Türk Futbolunun Farklılığına Dikkat Çekti: Jose Mourinho'dan Göztepe Beraberliği Yorumu
Türk Futbolunun Farklılığına Dikkat Çekti: Jose Mourinho'dan Göztepe Beraberliği Yorumu
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, deplasmanda Göztepe ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından kendisinin Türk futboluna adapte olması gerektiğini dile getirdi.
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Süper Lig’in 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe ile 2-2 berabere kaldı.
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Jose Mourinho, karşılaşma sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
"Maçları bitiremiyoruz"
"Türk futbolunun doğasına benim adapte olmam gerekiyor."
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