Trabzon'da Bir Kişi Sokak Hayvanları İçin Konulan Mama ve Su Kaplarını Döktü

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde emekli öğretmen olduğu iddia edilen bir kişi, sokak hayvanları için konulan mama istasyonunu ve su kaplarını yere döktü. Görüntüler sosyal medyada tepki topladı.
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Emekli öğretmen, sokak hayvanları için konulan mama ve su kaplarını döktü. Paylaşılan görüntülerde mama kaplarını koyan kadının, "Mama koyduğum için bana saldırıyor. İmdat imdat bu adam bana saldırdı" dediği duyuldu.
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Kadının yardım çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar, olaya müdahale ederek adamı uzaklaştırmaya çalıştı. Trabzon Akçaabat'ta kaydedilen görüntüler, sosyal medyada tepki topladı.
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bir yudum suya muhtaç kalırsın da su verenin olmaz inşallah
Adam kadına saldırmıyor. Olayın öncesinde ne konuşuldu belli değil. Yer tam olarak neresi belli değil. Adamın neden rahatsız olduğu belli değil, kendisini di... Devamını Gör
Kedilerin su sabı işte. Derinlik mi arıyorsun. Akan sular değil o vicdan. 20 cm çapında bir kap. Göte de girmez, parada etmez.İçinde su var. Dursun lan işte... Devamını Gör
Kadın kendi apartmanında izin vermiyorlar diye benim apartmanımın bahçesine kulübe kurmuştu. Araba çalıştırmadan önce yavru kedi topluyorduk. Kaldırırken de ... Devamını Gör