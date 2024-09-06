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Trabzon'da Bir Kişi Sokak Hayvanları İçin Konulan Mama ve Su Kaplarını Döktü

Trabzon'da Bir Kişi Sokak Hayvanları İçin Konulan Mama ve Su Kaplarını Döktü

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
06.09.2024 - 16:06

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Trabzon’un Akçaabat ilçesinde emekli öğretmen olduğu iddia edilen bir kişi, sokak hayvanları için konulan mama istasyonunu ve su kaplarını yere döktü. Görüntüler sosyal medyada tepki topladı.

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Emekli öğretmen, sokak hayvanları için konulan mama ve su kaplarını döktü. Paylaşılan görüntülerde mama kaplarını koyan kadının, "Mama koyduğum için bana saldırıyor. İmdat imdat bu adam bana saldırdı" dediği duyuldu.

Emekli öğretmen, sokak hayvanları için konulan mama ve su kaplarını döktü. Paylaşılan görüntülerde mama kaplarını koyan kadının, "Mama koyduğum için bana saldırıyor. İmdat imdat bu adam bana saldırdı" dediği duyuldu.

Kadının yardım çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar, olaya müdahale ederek adamı uzaklaştırmaya çalıştı. Trabzon Akçaabat'ta kaydedilen görüntüler, sosyal medyada tepki topladı.

Kadının yardım çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar, olaya müdahale ederek adamı uzaklaştırmaya çalıştı. Trabzon Akçaabat'ta kaydedilen görüntüler, sosyal medyada tepki topladı.

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Thistle

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