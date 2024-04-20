Timur Cihantimur Olayında Tek Tutuklu Sanıktı: Acılı Ailenin Karara Tepkisi
Timur Cihantimur Olayında Tek Tutuklu Sanıktı: Acılı Ailenin Karara Tepkisi
Ünlü sosyetik doktor Bülent Cihantimur ile Eylem Tok’un oğlu Timur Cihantimur, ehliyetsiz olarak kullandığı lüks aracıyla bir kişiyi öldürdükten sonra annesiyle birlikte yurt dışına kaçmıştı. Anne ile oğulun kaçışına yardım eden ailenin çalışanı Ayşe Ceren Saltoğlu geçtiğimiz günlerde tahliye edilmişti. Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci’nin ailesi karara tepki gösterdi.
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17 yaşındaki Timur Cihantimur, 1 Mart’ta ehliyetsiz olarak kullandığı lüks araçla kaza yapmış ve 1 çocuk babası Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olmuştu.
Timur Cihantimur, kazadan hemen sonra annesi Eylem Tok ile önce Mısır’a sonrasında ise ABD’ye kaçmıştı.
Anne ile oğulun New York sokaklarında dolaşırken ki fotoğrafları büyük tepki çekmişti.
Eylem Tok ve oğlunun kazadan hemen sonra yurt ışına kaçışına yardım eden ailenin çalışanı Ayşe Ceren Saltoğlu tutuklanmış ancak geçtiğimiz günlerde tahliye olmuştu.
Hürriyet’ten Burcu Purtul Uçar’ın haberine göre; Aci ailesi tahliye kararına tepki gösterdi.
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“Ne yazık ki tahliye kararı almışlar. Tahliye eden hâkime sormak lazım, ‘Madem suçluydu içeri aldınız, şimdi niye bıraktınız?’ Bu kişi emir kuluydu tamam. Ona emredildi, o da gitti, geldi, götürdü onları. Havaalanında el salladı arkalarından. Delilleri kararttı, yanlış ifade verdi. Ama suçlu bulundu, içeri alındı. Yani cezası mı kesilmişti de bir ay yatıp çıktı, onu anlayamadım. Eşim halen ağlıyor. Nasıl iyi olabiliriz ki. Dişimi sıktım, bayramda oğlumu ziyarete gittim mezarına. Bizim içimizde bir yara var, mum yanmaya devam ediyor. O sönmeyecek. Öldüğümüz zaman sönecek. Bizim bayramımız mübarek olmadı. Bizim bayramımız karalara döndü. Onlara sormak isterim ‘Bayramları nasıl geçti’ diye.”
“Hayatlarına hiçbir şey olmamış gibi nasıl devam edebiliyorlar bilmiyorum. İlk 15 gün ben bir bardak su içemedim, suyu yutamıyordum, boğazımdan aşağı geçmiyordu. Onlar hayatlarına nasıl devam edecekler, bizim böyle acı içinde olduğumuzu bile bile. Allah ıslah etsin. Bunlar da gelip adalete teslim olsalar, en azından yüreğimize bir nebze su serpilmiş olur. Başka istediğimiz bir şey yok. Dönüp teslim olsunlar.”
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