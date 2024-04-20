Timur Cihantimur Olayında Tek Tutuklu Sanıktı: Acılı Ailenin Karara Tepkisi

Ünlü sosyetik doktor Bülent Cihantimur ile Eylem Tok’un oğlu Timur Cihantimur, ehliyetsiz olarak kullandığı lüks aracıyla bir kişiyi öldürdükten sonra annesiyle birlikte yurt dışına kaçmıştı. Anne ile oğulun kaçışına yardım eden ailenin çalışanı Ayşe Ceren Saltoğlu geçtiğimiz günlerde tahliye edilmişti. Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci’nin ailesi karara tepki gösterdi.