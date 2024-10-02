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TikTok'ta Paylaştığı Gaz Çıkarma Videolarından Kazandığı Parayı Çekti: "Roketlerin Karşılığını Alıyorum"

TikTok'ta Paylaştığı Gaz Çıkarma Videolarından Kazandığı Parayı Çekti: "Roketlerin Karşılığını Alıyorum"

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.10.2024 - 09:42

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Sosyal medya platformu TikTok'ta gaz çıkardığı görüntüleri paylaşan 'gelsinparabenibozsun.20' isimli hesabın sahibi kadın, izlenmeler nedeniyle kazandığı parayı ATM'den çekti. İzleyicilerine teşekkür eden kadın, 'Attığım roketlerin karşılığını alıyorum.' dedi.

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Sosyal medya platformu TikTok'ta gaz çıkarıp şişelediği görüntüleri paylaşarak 130 binin üzerinde takipçiye ulaşan bir kadın, TikTok'tan kazandığı ilk parayı ATM'den çekti.

Sosyal medya platformu TikTok'ta gaz çıkarıp şişelediği görüntüleri paylaşarak 130 binin üzerinde takipçiye ulaşan bir kadın, TikTok'tan kazandığı ilk parayı ATM'den çekti.

İzleyicilerine teşekkür eden TikTok fenomeni, "Attığım roketlerin karşılığını alıyorum." dedi.

İzleyicilerine teşekkür eden TikTok fenomeni, "Attığım roketlerin karşılığını alıyorum." dedi.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

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