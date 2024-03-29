TGRT’den Yeniden Refah’a Ambargo! Cem Küçük, Mehmet Altınözü Davet Etti, Yayın Günü Program İptal Edildi
TGRT’den Yeniden Refah’a Ambargo! Cem Küçük, Mehmet Altınözü Davet Etti, Yayın Günü Program İptal Edildi
Cem Küçük, 'Bugün Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sn. Mehmet Altınöz, saat 09.20'de konuğumuz olacak' duyurusunda bulundu. TGRT, YRP adayı Altınöz’ü, kanal binasına geldikten sonra yayına çıkarmadı, “Sizi programa çıkarmamız mümkün değil” denildi.
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Cem Küçük, "Bugün Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sn. Mehmet Altınöz, saat 09.20'de konuğumuz olacak" dedi. TGRT, YRP adayı Altınöz'ü yayına çıkarmadı.
Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, bu sabah saat 09:20’de TGRT Haber’de Cem Küçük’ün sunduğu Günaydın Türkiye programına davet edildi.
Programın sunucusu Cem Küçük, "Artık seçime 1 gün kaldı. Hatırlatalım. Bugün Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sn. Mehmet Altınöz, saat 09.20'de konuğumuz olacak" diyerek yayını duyurdu.
TGRT resmi sosyal medya kanallarında ve canlı yayında anons etmesine rağmen Altınöz'ün konuk edilemeyeceği ve programa çıkartılmasının mümkün olmadığı tarafına ileterek yayını iptal etti.
Yaşananlara tepki gösteren Yeniden Refah Partisi yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
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