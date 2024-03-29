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TGRT’den Yeniden Refah’a Ambargo! Cem Küçük, Mehmet Altınözü Davet Etti, Yayın Günü Program İptal Edildi

TGRT’den Yeniden Refah’a Ambargo! Cem Küçük, Mehmet Altınözü Davet Etti, Yayın Günü Program İptal Edildi

cem küçük
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
29.03.2024 - 14:51

Cem Küçük, 'Bugün Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sn. Mehmet Altınöz, saat 09.20'de konuğumuz olacak' duyurusunda bulundu. TGRT, YRP adayı Altınöz’ü, kanal binasına geldikten sonra yayına çıkarmadı, “Sizi programa çıkarmamız mümkün değil” denildi.

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Cem Küçük, "Bugün Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sn. Mehmet Altınöz, saat 09.20'de konuğumuz olacak" dedi. TGRT, YRP adayı Altınöz'ü yayına çıkarmadı.

Cem Küçük, "Bugün Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sn. Mehmet Altınöz, saat 09.20'de konuğumuz olacak" dedi. TGRT, YRP adayı Altınöz'ü yayına çıkarmadı.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, bu sabah saat 09:20’de TGRT Haber’de Cem Küçük’ün sunduğu Günaydın Türkiye programına davet edildi.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, bu sabah saat 09:20’de TGRT Haber’de Cem Küçük’ün sunduğu Günaydın Türkiye programına davet edildi.

Programın sunucusu Cem Küçük, "Artık seçime 1 gün kaldı. Hatırlatalım. Bugün Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sn. Mehmet Altınöz, saat 09.20'de konuğumuz olacak" diyerek yayını duyurdu.

Programın sunucusu Cem Küçük, "Artık seçime 1 gün kaldı. Hatırlatalım. Bugün Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sn. Mehmet Altınöz, saat 09.20'de konuğumuz olacak" diyerek yayını duyurdu.

TGRT resmi sosyal medya kanallarında ve canlı yayında anons etmesine rağmen Altınöz'ün konuk edilemeyeceği ve programa çıkartılmasının mümkün olmadığı tarafına ileterek yayını iptal etti.

TGRT resmi sosyal medya kanallarında ve canlı yayında anons etmesine rağmen Altınöz'ün konuk edilemeyeceği ve programa çıkartılmasının mümkün olmadığı tarafına ileterek yayını iptal etti.

Yaşananlara tepki gösteren Yeniden Refah Partisi yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Yaşananlara tepki gösteren Yeniden Refah Partisi yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

'Bilinmesini isteriz ki; hiçbir ambargo ya da kısıtlama üye rekorları kıran ve Türkiye’nin dört bir yanında yerel yönetimleri devralmaya hazırlanan Yeniden Refah Partisi’ni engellemeye yetmeyecektir. Son dönemde partimize dönük algı operasyonları ve ambargolar hız kesmeden devam etmektedir. Bu tür kısıtlamaların milletimizde herhangi bir karşılığı yoktur.

Yeniden Refah Partisi, Ahlaklı Belediyecilik şiarıyla hazırlandığı 31 Mart seçimlerinde yerel yönetimlerde iktidara gelecek ve Türkiye’nin en önemli belediyelerini alıp yoluna güçlenerek devam edecektir.”

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