TGRT’den Yeniden Refah’a Ambargo! Cem Küçük, Mehmet Altınözü Davet Etti, Yayın Günü Program İptal Edildi

'Bilinmesini isteriz ki; hiçbir ambargo ya da kısıtlama üye rekorları kıran ve Türkiye’nin dört bir yanında yerel yönetimleri devralmaya hazırlanan Yeniden Refah Partisi’ni engellemeye yetmeyecektir. Son dönemde partimize dönük algı operasyonları ve ambargolar hız kesmeden devam etmektedir. Bu tür kısıtlamaların milletimizde herhangi bir karşılığı yoktur.

Yeniden Refah Partisi, Ahlaklı Belediyecilik şiarıyla hazırlandığı 31 Mart seçimlerinde yerel yönetimlerde iktidara gelecek ve Türkiye’nin en önemli belediyelerini alıp yoluna güçlenerek devam edecektir.”