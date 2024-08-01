Süper Lig'in Yeni Kupası ve Logosuna Gelen Tepkiler!

'Trendyol Süper Lig, 2024-2025 sezonundan itibaren yeni logosu, yeni kupası ve yeni mottosu eşliğinde taraftarlarla buluşacak. Özgün ve etkileyici logo tasarımı, Türk futbolunun gücünü, tutkusunu ve yenilikçi kimliğini yansıtıyor.'