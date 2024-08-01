Süper Lig'in Yeni Kupası ve Logosuna Gelen Tepkiler!
Süper Lig'in Yeni Kupası ve Logosuna Gelen Tepkiler!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’in yeni logosunu ve sezonu şampiyonlukla noktalayacak takıma verilecek kupayı tanıttı.
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TFF, 9 Ağustos’ta başlayacak yeni sezon öncesi Trendyol Süper Lig’in logosunda ve kupasında değişikliğe gitti.
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Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Logoyla birlikte şampiyonluk kupası da yenilendi. 👇
Logo ve kupanın tanıtım videosu 👇
Futbolseverlerin yeni logo ve kupaya dair düşünceleri 👇
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