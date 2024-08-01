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Süper Lig'in Yeni Kupası ve Logosuna Gelen Tepkiler!

Süper Lig'in Yeni Kupası ve Logosuna Gelen Tepkiler!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
01.08.2024 - 10:09

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’in yeni logosunu ve sezonu şampiyonlukla noktalayacak takıma verilecek kupayı tanıttı.

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TFF, 9 Ağustos’ta başlayacak yeni sezon öncesi Trendyol Süper Lig’in logosunda ve kupasında değişikliğe gitti.

TFF, 9 Ağustos’ta başlayacak yeni sezon öncesi Trendyol Süper Lig’in logosunda ve kupasında değişikliğe gitti.

Trendyol Süper Lig, 2024-2025 sezonundan itibaren yeni logosu, kupası ve mottosu eşliğinde taraftarlarla buluşacak.

Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Trendyol Süper Lig, 2024-2025 sezonundan itibaren yeni logosu, yeni kupası ve yeni mottosu eşliğinde taraftarlarla buluşacak. Özgün ve etkileyici logo tasarımı, Türk futbolunun gücünü, tutkusunu ve yenilikçi kimliğini yansıtıyor.'

Logoyla birlikte şampiyonluk kupası da yenilendi. 👇

Logoyla birlikte şampiyonluk kupası da yenilendi. 👇

Süper Lig’in yeni sloganı da 'Futbol Aşkına' oldu.

Logo ve kupanın tanıtım videosu 👇

Futbolseverlerin yeni logo ve kupaya dair düşünceleri 👇

Futbolseverlerin yeni logo ve kupaya dair düşünceleri 👇
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