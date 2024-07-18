TFF Seçimlerinde Ali Koç ve Mehmet Büyükekşi Karşı Karşıya: "Sözümü Geri Alıyorum"

Türkiye Futbol Federasyonu bugün yeni başkanını seçmek için Ankara’da toplandı. Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi ile İbrahim Hacıosmanoğlu TFF Başkanı olmak için yarışacak. Kurulda söz alan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.