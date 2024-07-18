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TFF Seçimlerinde Ali Koç ve Mehmet Büyükekşi Karşı Karşıya: "Sözümü Geri Alıyorum"

TFF Seçimlerinde Ali Koç ve Mehmet Büyükekşi Karşı Karşıya: "Sözümü Geri Alıyorum"

TFF Ali Koç
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
18.07.2024 - 15:32

Türkiye Futbol Federasyonu bugün yeni başkanını seçmek için Ankara’da toplandı. Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi ile İbrahim Hacıosmanoğlu TFF Başkanı olmak için yarışacak. Kurulda söz alan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

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TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı Ankara’da yapılıyor.

TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı Ankara’da yapılıyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, genel kurula katılmadan önce yaptığı açıklamada seçimin kendileri için yok hükmünde olduğunu ve iki başkana da oy vermeyeceklerini açıklamıştı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, genel kurula katılmadan önce yaptığı açıklamada seçimin kendileri için yok hükmünde olduğunu ve iki başkana da oy vermeyeceklerini açıklamıştı.

Ali Koç ayrıca kendisi için protokolde ayrılan yerde de oturmadı.

Ali Koç ayrıca kendisi için protokolde ayrılan yerde de oturmadı.

Genel kurulda söz alan ve kürsüye çıkan Ali Koç, Mehmet Büyükekşi için “Yönetim şekli toplumun hiçbir kesiminde kabul görmeyen, tarihin hiçbir sezonunda görüşmemiş skandalları tek sezonda yaşatan, hiçbir sorumluluk almayan, Fenerbahçe ve Beşiktaş stadyumlarına gelemeyen bir başkan olmanıza rağmen yine aday olarak çıkmanızı tebrik ederim! Helal olsun. Onurlu, haysiyetli kimse; bu şekilde aday olmaz” ifadelerini kullandı.

Genel kurulda söz alan ve kürsüye çıkan Ali Koç, Mehmet Büyükekşi için “Yönetim şekli toplumun hiçbir kesiminde kabul görmeyen, tarihin hiçbir sezonunda görüşmemiş skandalları tek sezonda yaşatan, hiçbir sorumluluk almayan, Fenerbahçe ve Beşiktaş stadyumlarına gelemeyen bir başkan olmanıza rağmen yine aday olarak çıkmanızı tebrik ederim! Helal olsun. Onurlu, haysiyetli kimse; bu şekilde aday olmaz” ifadelerini kullandı.

Büyükeşi ise açıklamalara “Koskoca Fenerbahçe Başkanı böyle konuşamaz” diyerek cevap verdi.

Büyükeşi ise açıklamalara “Koskoca Fenerbahçe Başkanı böyle konuşamaz” diyerek cevap verdi.
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Bunun üzerine Ali Koç, “Son sözümü geri alıyorum. Ancak siz koskoca Fenerbahçe Başkanı ile ilgili devlet nezdinde yalan söylediniz.” ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Ali Koç, “Son sözümü geri alıyorum. Ancak siz koskoca Fenerbahçe Başkanı ile ilgili devlet nezdinde yalan söylediniz.” ifadelerini kullandı.

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