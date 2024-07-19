TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Montella ile Yolları Ayırıyor: Milli Takım İçin Şenol Güneş İddiası
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Montella ile Yolları Ayırıyor: Milli Takım İçin Şenol Güneş İddiası
Türkiye Futbol Federasyonu yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun projeleri arasında yabancı sınırını kaldırmak ve milli takımda teknik ekip değişikliği yapmak var. Mynet’te yer alan habere göre; İbrahim Hacıosmanoğlu, milli takım teknik direktörü Vincento Montella ile yollara ayırmayı planlıyor. İbrahim Hacıosmanoğlu’nun yeni teknik direktör adayı ise Şenol Güneş.
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İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan peş peşe hamleler geliyor. Öncelikle yabancı sınırını genişletmeyi planlayan Hacıosmanoğlu, sonrasında Montella ile yollarını ayıracak.
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Mynet’te yer alan habere göre; Milli takımda Türk hoca olması gerektiğini savunan İbrahim Hacıosmanoğlu, Montella'ya teşekkür edip yolları ayıracak.
Montella ile yolları ayırdıktan sonra Şenol Güneş'e teklif götürecek İbrahim Hacıosmanoğlu, tecrübeli teknik adamla prensip anlaşmasına bile vardı.
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