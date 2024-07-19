TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Montella ile Yolları Ayırıyor: Milli Takım İçin Şenol Güneş İddiası

Türkiye Futbol Federasyonu yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun projeleri arasında yabancı sınırını kaldırmak ve milli takımda teknik ekip değişikliği yapmak var. Mynet’te yer alan habere göre; İbrahim Hacıosmanoğlu, milli takım teknik direktörü Vincento Montella ile yollara ayırmayı planlıyor. İbrahim Hacıosmanoğlu’nun yeni teknik direktör adayı ise Şenol Güneş.