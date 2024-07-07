Teşekkürler Çocuklar!..
Teşekkürler Çocuklar!..
Bu turnuva başladığından beri, her maç yazımda, bu kadronun son 20-25 yılın en iyi kadrosu olduğunu yazmıştım. Bu kadro, akıllı bir teknik direktör yönetiminde kesinlikle final oynayabilirdi.
Montella, oynattığı sisteme (sistemsizliğe) yapılan eleştirilere karşı, kendini ispat etmek için hatalarında direndi; 4-6-0 ya da 5-5-0 gibi garip bir taktik anlayışıyla oynamaya çalıştı. Önce gol yemeyeyim, sonra duran toplardan ve karambolden gol atarım mantığıyla takımı oynattı.
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Bu çocuklara, çıkın bildiğiniz gibi oynayın dese, inanın daha başarılı olurlardı.
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