Temizlik Rutinini Anlat, İlişki Durumunu Tahmin Edelim!
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Temizlik rutinin sandığından çok daha fazla şey anlatıyor olabilir. Süpürgeyi, bulaşığı, çamaşırı bahane ediyoruz; aşk hayatını tahmin etmeye çalışıyoruz! Bakalım senin temizlik tarzın ilişki durumun hakkında ne söylüyor?
Hadi teste 👇🏻
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1. Çamaşırları nasıl astığını sorarak testimize başlayalım!
2. Evde temizlik yapmaya genelde nasıl başlarsın?
3. Söyle bakalım, canın sıkıldığında temizlik yaparak kafanı dağıttığın olur mu?
4. Temizlik yaparken en çok hangi konuda hassassın?
5. Söyle bakalım, günlük temizlik rutinin var mı?
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6. Aşkı kırmızı hariç bir renkle anlat!
7. Peki, aynı evi paylaştığın partnerinin dağınık biri olması seni ne kadar zorlar?
8. Son olarak, hangisi sana daha çok uyuyor?
Karmaşık bir ilişki durumundasın!
Bekar!
Henüz taze bir ilişkidesin!
Evli veya uzun ilişki sahibisin!
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