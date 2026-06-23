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Temizlik Rutinini Anlat, İlişki Durumunu Tahmin Edelim!

etiket Temizlik Rutinini Anlat, İlişki Durumunu Tahmin Edelim!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
23.06.2026 - 09:31
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Temizlik rutinin sandığından çok daha fazla şey anlatıyor olabilir. Süpürgeyi, bulaşığı, çamaşırı bahane ediyoruz; aşk hayatını tahmin etmeye çalışıyoruz! Bakalım senin temizlik tarzın ilişki durumun hakkında ne söylüyor?

Hadi teste 👇🏻

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1. Çamaşırları nasıl astığını sorarak testimize başlayalım!

2. Evde temizlik yapmaya genelde nasıl başlarsın?

3. Söyle bakalım, canın sıkıldığında temizlik yaparak kafanı dağıttığın olur mu?

4. Temizlik yaparken en çok hangi konuda hassassın?

5. Söyle bakalım, günlük temizlik rutinin var mı?

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6. Aşkı kırmızı hariç bir renkle anlat!

7. Peki, aynı evi paylaştığın partnerinin dağınık biri olması seni ne kadar zorlar?

8. Son olarak, hangisi sana daha çok uyuyor?

Karmaşık bir ilişki durumundasın!

Evdeki her şeyin kusursuz, simetrik ve pırıl pırıl olması, aslında hayatındaki bazı belirsizlikleri kontrol altına alma çabanı gösteriyor olabilir. Aşk hayatında şu an karmaşık bir dönemde veya bir arafta olma ihtimalin inkar edilemeyecek kadar yüksek. Belki yorucu bir sayfayı tamamen kapatmaya çalışıyorsun, belki de şu an sadece kendi iç huzuruna odaklanmak istiyorsun. O evi dip bucak temizlerken aslında ruhunu da harika bir şekilde arındırıyorsun. Merak etme, çok yakında kalbindeki o taşlar da tıpkı evin gibi yerli yerine oturacak!

Bekar!

Senin temizlik anlayışın tamamen 'kendi kurallarım, kendi krallığım' üzerine kurulu! Belli ki hayatında şu an birine göre şekil alma veya evde sürekli düzenli görünme telaşı yok. Dağınıklığın içinde o kendine has düzenini çoktan bulmuşsun ve sadece gerçekten gerektiğinde dip bucak temizliğe girişiyorsun. Bu rahatlığın bize senin kesinlikle hayatın tadını doyasıya çıkaran bir bekar olduğunu söylüyor. Evin kapısı tamamen sana ait, kumanda hep sende ve gereksiz stres sıfır. Arada bir o köşedeki tozları alsan yeter, sen zaten bu özgür halinle çok mutlusun!

Henüz taze bir ilişkidesin!

Son zamanlarda evde bir 'aman her şey kusursuz ve pırıl pırıl olsun' telaşı seziyoruz! Eskiden hiç görmezden geldiğin o ufak tefek tozlar veya yamuk duran kırlentler artık fena halde gözüne batmaya başlamış. Belli ki hayatına yeni biri girmiş ve ona en iyi, en misafirperver halini göstermek istiyorsun. Eve o özel misafir geleceği zaman başlayan bu tatlı panik, şu an yeni bir ilişkinin o taze ve heyecanlı sularında yüzdüğünü bağırıyor. Bu özenli hallerin inanılmaz tatlı ama kendini temizlik rutinlerine kaptırıp da çok yorma. Unutma, o kişi seni senin en doğal ve belki biraz da dağınık halinle de çok sevecektir!

Evli veya uzun ilişki sahibisin!

Temizlik senin için artık tıkır tıkır işleyen bir görev dağılımı ve ince hesaplanmış bir strateji oyunu! Sen banyoyu hallederken bir başkasının mutfağı toparlamasına o kadar alışmışsın ki, bu harika koordinasyon yılların tecrübesini yansıtıyor. Belli ki hayatını, televizyon saatlerini ve hatta çamaşır günlerini bile biriyle paylaşıyorsun; bu da bize senin evli veya uzun süreli bir ilişkide olduğunu fısıldıyor. Evin içindeki o huzurlu ama planlı tıkırtılar, iki kişinin kurduğu o sıcacık yuvanın en güzel kanıtı. Arada bir işleri tamamen boşlayıp o kanepede beraberce yayılmayı da asla ihmal etmeyin. Ne de olsa evdeki temizlik biter ama baş başa geçirilen o keyif anları bitmez.

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miray soysal
miray soysal
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