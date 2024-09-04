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Tekneleriyle Dolaşan Çift Kafası Bir Şişeye Sıkıştığı İçin Suya Düşen Ayıyı Büyük Bir Soğukkanlılıkla Kurtardı

Tekneleriyle Dolaşan Çift Kafası Bir Şişeye Sıkıştığı İçin Suya Düşen Ayıyı Büyük Bir Soğukkanlılıkla Kurtardı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
04.09.2024 - 23:03

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ABD, Winconsin'de bir çift, sıradan bir tekne yolculukları sırasında akılalmaz bir olayla karşılaştı. Suda çaresizce çırpınan bir hayvan gören çiftin soğukkanlılığı, hayvanın hayatını kurtardı.

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Tekneleriyle dolaşan çift, suda çaresizce çırpınan hayvanın bir ayı olduğunu gördü ve hiç düşünmeden ona yardım etmek için harekete geçti.

Tekneleriyle dolaşan çift, suda çaresizce çırpınan hayvanın bir ayı olduğunu gördü ve hiç düşünmeden ona yardım etmek için harekete geçti.

Kafası bir şişeye sıkıştığı için hem düştüğü nehirden hem kafasındaki şişeden kurtulmaya çalışan ayıyı büyük bir soğukkanlılıkla kurtardı.

Kafası bir şişeye sıkıştığı için hem düştüğü nehirden hem kafasındaki şişeden kurtulmaya çalışan ayıyı büyük bir soğukkanlılıkla kurtardı.

İşte o video;

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