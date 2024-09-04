Tekneleriyle Dolaşan Çift Kafası Bir Şişeye Sıkıştığı İçin Suya Düşen Ayıyı Büyük Bir Soğukkanlılıkla Kurtardı

ABD, Winconsin'de bir çift, sıradan bir tekne yolculukları sırasında akılalmaz bir olayla karşılaştı. Suda çaresizce çırpınan bir hayvan gören çiftin soğukkanlılığı, hayvanın hayatını kurtardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tekneleriyle dolaşan çift, suda çaresizce çırpınan hayvanın bir ayı olduğunu gördü ve hiç düşünmeden ona yardım etmek için harekete geçti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kafası bir şişeye sıkıştığı için hem düştüğü nehirden hem kafasındaki şişeden kurtulmaya çalışan ayıyı büyük bir soğukkanlılıkla kurtardı.
İşte o video;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın