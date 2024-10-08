Tekirdağ’da Yürek Yakan Veda: İmam Cenazede Cemaatten Değil, Sıla Bebekten Helallik İstedi

Tekirdağ'da cinsel istismar ve şiddet sonucu ağır yaralanan 2 yaşındaki Sıla bebek, bir aydır sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti. Cenazeyi teslim aldıkları sırada, bebeğin iki teyzesi gözyaşlarına boğuldu.
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Cenaze namazı sırasında ise imamın sözleri dikkat çekti. İmam, cemaatten helallik istemek yerine doğrudan Sıla bebekten helallik diledi.
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İmam, "Ne olur bizi affet, seni koruyamadık." ifadelerini kullandı. Olay, toplumda infial yaratırken, Sıla bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.
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