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Tekirdağ’da Yürek Yakan Veda: İmam Cenazede Cemaatten Değil, Sıla Bebekten Helallik İstedi

Tekirdağ’da Yürek Yakan Veda: İmam Cenazede Cemaatten Değil, Sıla Bebekten Helallik İstedi

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
08.10.2024 - 14:54

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Tekirdağ'da cinsel istismar ve şiddet sonucu ağır yaralanan 2 yaşındaki Sıla bebek, bir aydır sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti. Cenazeyi teslim aldıkları sırada, bebeğin iki teyzesi gözyaşlarına boğuldu.

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Cenaze namazı sırasında ise imamın sözleri dikkat çekti. İmam, cemaatten helallik istemek yerine doğrudan Sıla bebekten helallik diledi.

Cenaze namazı sırasında ise imamın sözleri dikkat çekti. İmam, cemaatten helallik istemek yerine doğrudan Sıla bebekten helallik diledi.

İmam, "Ne olur bizi affet, seni koruyamadık." ifadelerini kullandı. Olay, toplumda infial yaratırken, Sıla bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

İmam, "Ne olur bizi affet, seni koruyamadık." ifadelerini kullandı. Olay, toplumda infial yaratırken, Sıla bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

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