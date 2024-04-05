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TCMB Duyurdu: Yeni Banknotlar Piyasaya Sürüldü! Peki Yeni Banknotlarda Ne Değişti?

TCMB Duyurdu: Yeni Banknotlar Piyasaya Sürüldü! Peki Yeni Banknotlarda Ne Değişti?

Merkez Bankası
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
05.04.2024 - 08:46 Son Güncelleme: 05.04.2024 - 08:47

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasaya sürülecek yeni banknotlara ilişkin basın duyuruda bulundu. Yapılan açıklamaya göre, E9 Emisyon Grubu VII. tertip 200 TL ve VII. tertip 50 TL banknotlar bugünden itibaren tedavüle verilecek. Peki, yeni banknotlarda ne değişti? 

İşte, detaylar...

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugünden itibaren yeni banknotların tedavüle verildiğini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugünden itibaren yeni banknotların tedavüle verildiğini açıkladı.

Son düzenlemelerin ardından yenilenen banknotlarda imza değişikliği yapıldı. Değişiklikle söz konusu banknotların üzerinde yer alan Merkez Bankası Başkanı'nlarının imzası yenilendi.

Yeni Banknotlarda Ne Değişti? Kimin İmzası Var?

Yeni Banknotlarda Ne Değişti? Kimin İmzası Var?

TCMB, bundan sonra 200 TL'lik banknotlarda yer alan imzalar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ve yardımcısı Osman Cevdet Akçay'a ait olacak. 

50 TL'lerde ise eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ve yardımcısı Hatice Karahan'ın imzaları yer alacak. 

Yeni, tertip banknotlarda imzadan başka bir değişiklik yapılmayacak.

İşte, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan E9 Emisyon Grubu VIII. Tertip 200 TL ve VII. Tertip 50 TL Banknotların Tedavüle Çıkarılmasına İlişkin Basın Duyurusu

İşte, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan E9 Emisyon Grubu VIII. Tertip 200 TL ve VII. Tertip 50 TL Banknotların Tedavüle Çıkarılmasına İlişkin Basın Duyurusu

'1211 sayılı Kanun’un Bankamıza verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu VIII. tertip 200 TL ve VII. tertip 50 TL banknotlar 5 Nisan 2024 tarihinden itibaren tedavüle verilecektir.

Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu önceki tertip banknotlara kıyasla, VIII. tertip 200 TL banknotlardaki imzalar, Başkan Dr. Fatih Karahan ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay’a ait olacak şekilde düzenlenmiştir.

Ayrıca, Başkanlık görevinde Dr. Hafize Gaye Erkan’ın olduğu dönemde basımı gerçekleştirilen VII. tertip 50 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan ile birlikte Dr. Hafize Gaye Erkan’ın imzaları yer almaktadır.

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynıdır. 

Yeni tertip banknotlar önceki tertip banknotlar ile birlikte tedavül edecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.'

Dilerseniz, TCMB'nin duyurularını takip etmek için sayfayı ziyaret edebilirsiniz 👇

Dilerseniz, TCMB'nin duyurularını takip etmek için sayfayı ziyaret edebilirsiniz 👇

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan duyurular, TCMB'ye ait resmi internet sitesinde yer almaktadır. 👇

TCMB BASIN DUYURULARI

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