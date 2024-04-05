TCMB Duyurdu: Yeni Banknotlar Piyasaya Sürüldü! Peki Yeni Banknotlarda Ne Değişti?
TCMB Duyurdu: Yeni Banknotlar Piyasaya Sürüldü! Peki Yeni Banknotlarda Ne Değişti?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasaya sürülecek yeni banknotlara ilişkin basın duyuruda bulundu. Yapılan açıklamaya göre, E9 Emisyon Grubu VII. tertip 200 TL ve VII. tertip 50 TL banknotlar bugünden itibaren tedavüle verilecek. Peki, yeni banknotlarda ne değişti?
İşte, detaylar...
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugünden itibaren yeni banknotların tedavüle verildiğini açıkladı.
Yeni Banknotlarda Ne Değişti? Kimin İmzası Var?
İşte, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan E9 Emisyon Grubu VIII. Tertip 200 TL ve VII. Tertip 50 TL Banknotların Tedavüle Çıkarılmasına İlişkin Basın Duyurusu
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