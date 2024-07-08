Tatlılığına Herkes Hayran Kaldı: Arda Güler'in Küçüklük Fotoğraflarını Görmelisiniz

'Herkesin izlerken gurur duyacağı bir takım, halkımızın yüzünde bir gülümseme, geleceğe dair bir umut olmak isteyerek çıktığımız bu yolda; daha da ileri gidebilmeyi çok isterdik, çok üzgünüz…

İlk günden itibaren muhteşem bir destek veren halkımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Bu formayı giymek en büyük gurur!'