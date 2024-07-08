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Tatlılığına Herkes Hayran Kaldı: Arda Güler'in Küçüklük Fotoğraflarını Görmelisiniz

Tatlılığına Herkes Hayran Kaldı: Arda Güler'in Küçüklük Fotoğraflarını Görmelisiniz

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
08.07.2024 - 14:20

Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler'in küçüklük fotoğrafları, sosyal medyada gündem oldu. 19 yaşındaki yıldızımızın sevimli halleri, kalpleri eritti.

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A Milli Takımımız, EURO 2024'e çeyrek finalde veda etse de ülkemize büyük bir gurur ve heyecan yaşattı.

A Milli Takımımız, EURO 2024'e çeyrek finalde veda etse de ülkemize büyük bir gurur ve heyecan yaşattı.

Turnuvada öne çıkan oyuncularımızdan biri şüphesiz Arda Güler oldu.

Turnuvada öne çıkan oyuncularımızdan biri şüphesiz Arda Güler oldu.

2023'ün yazında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan genç yetenek, oyunuyla parmak ısırttı.

2023'ün yazında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan genç yetenek, oyunuyla parmak ısırttı.

19 yaşındaki futbolcumuz, Gürcistan'a mükemmel bir gol atarken Avusturya ve Hollanda maçlarında da birer asist yaparak şampiyonayı noktaladı.

19 yaşındaki futbolcumuz, Gürcistan'a mükemmel bir gol atarken Avusturya ve Hollanda maçlarında da birer asist yaparak şampiyonayı noktaladı.

Çeyrek finalde elenmemizin ardından oldukça duygusal bir paylaşımda bulundu. 👇

Çeyrek finalde elenmemizin ardından oldukça duygusal bir paylaşımda bulundu. 👇
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'Herkesin izlerken gurur duyacağı bir takım, halkımızın yüzünde bir gülümseme, geleceğe dair bir umut olmak isteyerek çıktığımız bu yolda; daha da ileri gidebilmeyi çok isterdik, çok üzgünüz…

İlk günden itibaren muhteşem bir destek veren halkımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Bu formayı giymek en büyük gurur!'

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Genç yıldız, herkesin takdirini toplarken küçüklüğüne dair fotoğraftalar da sosyal medyada viral oldu.

Genç yıldız, herkesin takdirini toplarken küçüklüğüne dair fotoğraftalar da sosyal medyada viral oldu.

İşte Arda'nın küçüklüğü 👇

İşte Arda'nın küçüklüğü 👇

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Fotoğraflara gelen yorumlar 👇

Fotoğraflara gelen yorumlar 👇
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