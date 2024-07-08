Tatlılığına Herkes Hayran Kaldı: Arda Güler'in Küçüklük Fotoğraflarını Görmelisiniz
Tatlılığına Herkes Hayran Kaldı: Arda Güler'in Küçüklük Fotoğraflarını Görmelisiniz
Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler'in küçüklük fotoğrafları, sosyal medyada gündem oldu. 19 yaşındaki yıldızımızın sevimli halleri, kalpleri eritti.
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A Milli Takımımız, EURO 2024'e çeyrek finalde veda etse de ülkemize büyük bir gurur ve heyecan yaşattı.
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Turnuvada öne çıkan oyuncularımızdan biri şüphesiz Arda Güler oldu.
2023'ün yazında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan genç yetenek, oyunuyla parmak ısırttı.
19 yaşındaki futbolcumuz, Gürcistan'a mükemmel bir gol atarken Avusturya ve Hollanda maçlarında da birer asist yaparak şampiyonayı noktaladı.
Çeyrek finalde elenmemizin ardından oldukça duygusal bir paylaşımda bulundu. 👇
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Genç yıldız, herkesin takdirini toplarken küçüklüğüne dair fotoğraftalar da sosyal medyada viral oldu.
İşte Arda'nın küçüklüğü 👇
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Fotoğraflara gelen yorumlar 👇
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