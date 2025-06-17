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Tatile Çıkmadan Önce Evde Yapman Gereken 10 Şey

etiket Tatile Çıkmadan Önce Evde Yapman Gereken 10 Şey

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
17.06.2025 - 12:34

Tatil bavulda değil, kafada başlar diyoruz ama ya kafan, evde bir şeyleri unuttum diye tatil boyunca tıkır tıkır çalışırsa? İşte tam bu yüzden, tatile çıkmadan önce evde yapılması gerekenleri adım adım planlamak şart! Hem hırsızlara karşı önlem almak, hem enerji tasarrufu sağlamak, hem de dönüşte seni karşılayacak temiz ve düzenli bir ev bulmak için tek tek yapılması gerekenler var. Hazırsan başlayalım çünkü huzurlu bir tatil kapıda!

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1. Buzdolabındaki bozulabilecek her şeyi kaldır ki dönünce berbat bir kokuyla karşılaşma.

Tatile çıkmadan önce ilk yapman gereken şeylerden biri buzdolabını kontrol etmek. İçerideki süt, peynir, sebze gibi çabuk bozulan şeyleri ya tüket ya da çöpe at. İstersen bozulmayacak olanları komşuna ya da ihtiyacı olana da verebilirsin. Yiyeceklerin ziyan olması üzer zira. Uzun süre evde olmayacaksan, buzdolabının fişini çekip kapağını aralık bırakırsan koku da oluşmamış olur. Derin dondurucu kısmında da uzun süredir duran ne varsa gözden geçir. Nasıl olsa döner yerim dediğin şeyler, geri döndüğünde seni kokusuyla karşılamasın. Bir de buzdolabındaki kötü kokular biraz zor çıkıyor, hazırlık şart!

2. Tüm çöpleri boşalt, sineklere davetiye çıkartma.

2. Tüm çöpleri boşalt, sineklere davetiye çıkartma.

Çöpü evde bırakmak, dönüşte seni koku ve sinek ordusuyla karşılamanın garantisi resmen. Mutfak çöpü, banyo çöpü, evcil hayvan kumları… Hepsini tek tek gözden geçir. Geri dönüşüm kutun varsa onu da unutma, çünkü yoğurt kapları ve teneke kutular da zamanla kokar. Tatilden döndüğünde ilk işin temizlik yapmak olsun istemiyorsan, bu adımı atlama. Çöp poşetlerini sıkıca kapat, mümkünse son anda dışarı çıkar. Böylece hem koku, hem bakteri, hem de ev boş hissi ortadan kalkmış olacak. Biliyoruz, yapılacak çok iş var ama ucunda da tatil var neticede. Buna değer yani!

3. Tüm prizleri kontrol et, gereksiz tüm ışıkları kapat.

Elektrikli aletlerin fişte kalması pek güvenli değil. Her şeyi riske atacak bir hareket olur prizleri kontrol etmemek. Kettle, tost makinesi, televizyon, bilgisayar, tüm cihazları kapatıp fişten çekmek sana kafa rahatlığı verecek. Modem veya güvenlik kamerası gibi çalışması gereken cihazlar varsa, sadece onların prizde kaldığından emin ol mutlaka. Şarj aletlerini prizde bırakmak da küçük ama önemli bir detay, sakın atlama. Unutursan ısınabilir ve sorun çıkarabilir. Acaba çektim mi diye tatil boyunca düşünmek istemiyorsan, evden çıkmadan kısa bir priz turu at. İstersen emin olmak için evin minik bir fotoğrafını da çekebilirsin. Söylemiş olalım!

4. Güvenliği sağla! Kilit, kamera, komşu...

Kapını kilitledin mi? İkinci kilit devrede mi? Bunları kontrol etmeden sakın çıkma. Eğer alarm sistemin veya akıllı kamera düzenin varsa mutlaka çalışır durumda bırak. Evinin boş olduğunu çok belli etmek istemiyorsan da ara ara yanan zamanlayıcılı ışıklar kullanabilirsin. Sosyal medyada yaptığın tatildeyim paylaşımlarına da dikkat kesil. Güvendiğin bir komşuya ya da arkadaşına da haber ver ki eve arada baksın. Güvende hissettiğin bir tatilin tadı bambaşka oluyor, biliyoruz.

5. Çamaşırları yıka, kurut ve yerine koy.

Kirli çamaşır sepetini tıka basa doldurup tatile çıkmak, dönüşte seni neden diye sorduracak bir pişmanlığa sürükler. Özellikle havlular, çarşaflar ve iç çamaşırları temizse, tatil dönüşü o kadar kolay adapte olursun. Yıkadığın çamaşırları makinede unutma, kurutup kaldırmayı ihmal etme. Yoksa nemli kalanlar mis gibi kokmak yerine küf kokar. Bunu istemezsin değil mi? Dilersen evde hoş bir koku bırakması için lavantalı deterjanlar bile kullanabilirsin. Huzur, temizlikte gizli!

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6. Su vanasını kapatmayı kesinlikle kapat.

6. Su vanasını kapatmayı kesinlikle kapat.

En kötü tatil senaryosu ne olur biliyor musun? Döndüğünde evin su basmış olması. İşte bunu önlemenin en basit yolu da ana su vanasını kapatmak. Muslukları, lavaboları, duş başlıklarını kontrol et. Hortumları gevşek veya çatlamışsa sıkılaştır. Kış değilse kombini de kapat, ekstra enerji harcamasın. Tuvaletin sifonunu da bir kez çek ki sistem boşalsın. Zaten bir şey olmaz deme sakın çünkü bu işin şakası yok!

7. Bitkilerini unutma, onlar da nefes alıyor!

Sen güneşin altında dinlenirken, bitkilerin susuzluktan solmasın. Küçük bir tatilse bolca sula, gölgeye al, işi çözer. Ama uzun süreyse ya otomatik sulama sistemi kur, ya da güvendiğin birinden yardım iste. Pet şişeye su doldurup ters çevirip toprağa saplamak da güzel bir taktik aslında, deneyebilirsin. Fazla sulama yapayım derken de kökleri çürütme, ölçülü git.  Döndüğünde seni sararan yapraklar yerine canlı yeşillikler karşılasın!

8. Evi havalandır, perdelerini ayarla.

Evden çıkmadan önce mutlaka güzelce havalandır. Perdelerini de kapatmayı ihmal etme sakın. Camları güvenli bir şekilde hafif aralık bırakabilirsin ama tam açık bırakma, risk yaratır. Özellikle yazın içeride kalan hava hem boğucu olur hem de eşyalar nemlenebilir. Ferah bir eve dönmek her şeye değer.

9. Minik dostunu planla, onu unutma.

Şayet evcil hayvanın varsa, o da senin gibi bir tatil planına ihtiyaç duyuyor. Ailene, arkadaşına bırakabilir veya güvenilir bir pet otelinde rezervasyon yapabilirsin. Otel düşünüyorsan, son güne bırakma ki yaz sezonu yoğunluğundan etkilenme. Evde kalacaksa mama, su, kum gibi her şeyi bolca bırak. Günlük ilgilenebilecek biri varsa, o da şahane. Kamerayla takip etmek istersen, minik bir sistem kurabilirsin. Unutma, sen mutluysan o da mutlu.

10. Son olarak da evini dönüş için temiz bırak!

Tatilden döndüğünde seni karşılayacak olan şey bir dağınıklık yerine konfor olmalı. Bulaşıkları yıka, yerleri süpür, yatağını düzelt, lavaboyu temizle. Hatta istersen kendine küçük bir not ya da dolapta minik bir atıştırmalık bırak. Evim evim güzel evim dedirten o ana yatırım yap! Gideceğin yere gülerek, döneceğin yere özlemle bakmak işte böyle olur.

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Lisa Campton
Lisa Campton
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