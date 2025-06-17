Tatile Çıkmadan Önce Evde Yapman Gereken 10 Şey
Tatil bavulda değil, kafada başlar diyoruz ama ya kafan, evde bir şeyleri unuttum diye tatil boyunca tıkır tıkır çalışırsa? İşte tam bu yüzden, tatile çıkmadan önce evde yapılması gerekenleri adım adım planlamak şart! Hem hırsızlara karşı önlem almak, hem enerji tasarrufu sağlamak, hem de dönüşte seni karşılayacak temiz ve düzenli bir ev bulmak için tek tek yapılması gerekenler var. Hazırsan başlayalım çünkü huzurlu bir tatil kapıda!
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1. Buzdolabındaki bozulabilecek her şeyi kaldır ki dönünce berbat bir kokuyla karşılaşma.
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2. Tüm çöpleri boşalt, sineklere davetiye çıkartma.
3. Tüm prizleri kontrol et, gereksiz tüm ışıkları kapat.
4. Güvenliği sağla! Kilit, kamera, komşu...
5. Çamaşırları yıka, kurut ve yerine koy.
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6. Su vanasını kapatmayı kesinlikle kapat.
7. Bitkilerini unutma, onlar da nefes alıyor!
8. Evi havalandır, perdelerini ayarla.
9. Minik dostunu planla, onu unutma.
10. Son olarak da evini dönüş için temiz bırak!
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