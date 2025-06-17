Tatile Çıkmadan Önce Evde Yapman Gereken 10 Şey

Çöpü evde bırakmak, dönüşte seni koku ve sinek ordusuyla karşılamanın garantisi resmen. Mutfak çöpü, banyo çöpü, evcil hayvan kumları… Hepsini tek tek gözden geçir. Geri dönüşüm kutun varsa onu da unutma, çünkü yoğurt kapları ve teneke kutular da zamanla kokar. Tatilden döndüğünde ilk işin temizlik yapmak olsun istemiyorsan, bu adımı atlama. Çöp poşetlerini sıkıca kapat, mümkünse son anda dışarı çıkar. Böylece hem koku, hem bakteri, hem de ev boş hissi ortadan kalkmış olacak. Biliyoruz, yapılacak çok iş var ama ucunda da tatil var neticede. Buna değer yani!