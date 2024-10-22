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Tatilde Karşılaştıkları Masum Köpekle Ayrılamayan Çift Ona Yeni Bir Hayat Verdi

Tatilde Karşılaştıkları Masum Köpekle Ayrılamayan Çift Ona Yeni Bir Hayat Verdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
22.10.2024 - 21:12

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@nagihanarat adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan bir kadın, eşiyle gittikleri tatilde sahiplendikleri köpeğin videosuyla hepimizden beğenileri topladı. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Plajda gördükleri bu masum canı hepimizin hayallerindeki o “seni eve götüreyim mi?” cümlesiyle sahiplenmeye karar veren çift kalpleri eritti.

Plajda gördükleri bu masum canı hepimizin hayallerindeki o “seni eve götüreyim mi?” cümlesiyle sahiplenmeye karar veren çift kalpleri eritti.

Dünyalar tatlısı köpeğin artık onlar sayesinde sevgi dolu bir yuvası vardı.

Dünyalar tatlısı köpeğin artık onlar sayesinde sevgi dolu bir yuvası vardı.

İşte o anlar 👇

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