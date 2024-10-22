Tatilde Karşılaştıkları Masum Köpekle Ayrılamayan Çift Ona Yeni Bir Hayat Verdi

@nagihanarat adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan bir kadın, eşiyle gittikleri tatilde sahiplendikleri köpeğin videosuyla hepimizden beğenileri topladı. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Plajda gördükleri bu masum canı hepimizin hayallerindeki o “seni eve götüreyim mi?” cümlesiyle sahiplenmeye karar veren çift kalpleri eritti.
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Dünyalar tatlısı köpeğin artık onlar sayesinde sevgi dolu bir yuvası vardı.
İşte o anlar 👇
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