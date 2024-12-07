onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Test
Astroloji Testleri
Tarot Falına Göre 8 Aralık Pazar Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 8 Aralık Pazar Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
07.12.2024 - 19:53

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 8 Aralık Pazar günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Son zamanlarda oldukça stresli dönemlerden geçmişsin. Haliyle hayatının kötü gittiğine dair düşünceler var. Bence enerjini farklı yöne çekmeli ve bu süreçte sevdiğin insanlarla olmaya çalışmalısın. Biraz kafanı dağıtmak sana iyi gelecek. Bununla birlikte, eline geçecek bir parayı bekliyorsun. Bu sayede elin biraz rahatlayacak.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Bugün arkadaş çevrende bir olay yaşanabilir. Sen bu konuda tamamen tarafsız olmayı seçmelisin. Yoksa oklar senin üzerine dönecek. Daha fazla kaosa gerek yok zaten değil mi? Bununla birlikte, ailesel konularda yeni bir dönem başlıyor. Son günlerde iletişiminiz pek kuvvetli değilmiş. Artık buna son vermenin vakti geldi. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Alacağın kararlar önümüzdeki ayları da etkilemeye başlıyor. Bu nedenle de kararlarında fevri olmaman gerekli. Biraz ince düşünceli davranmalı ve planlı hareket etmelisin. Bununla birlikte, sevdiğin ve kafanda bazı şeyler kurduğun bir insan var. Bu kişiyle güzel bir geleceğiniz olduğunu görüyorum.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Budala"

Seçtiğin Kart; "Budala"

Bugün, arkadaş ortamından biriyle yapacağın bir görüşme var. Bu görüşme en başında biraz gergin başlayacak. Fakat endişelenmene hiç gerek yok. Sonun ortak yolu bulacaksınız. Bununla birlikte, genel olarak içinden geçenleri olduğu gibi söyleyen birisin. Bu sebeple de pek iyi niyetli olmayan insanlara fazla fırsat verme.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kule"

Seçtiğin Kart; "Kule"

Kendi ayaklarının üstünde durmak, kendi paranı kazanmak istediğin bir dönemdesin. Bu dönemde de üzerine oldukça fazla sorumluluk yükleniyor ancak sen tüm bunlara hazır hissediyorsun. O kadar azimli ve güçlüsün ki istedikten sonra yapamayacağın hiçbir şey yok. Bununla birlikte, tüm gün kafanda kurduğun bir sorunu yakın bir arkadaşınla çözecek ve içini rahatlatacaksın sevgili okurum.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Bugün, içinde olduğun bir mekanda değişiklik yaşanacak ve bununla ilgili bilgileri bugün alabilirsin. Bu değişikliğin sana iyi geleceğini düşünüyorum. Bakalım neler yaşanacak? Bununla birlikte, psikolojik olarak biraz buhranlı bir dönemdesin. Bu dönemi sonuna kadar yaşa, duygularından kaçma. Fakat zamanı gelince de yine ayağa kalkmasını bil. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Kendinle ilgili durumlarını ikinci plana atmışsın ve senden önce başka insanları düşünür olmuşsun. Bu, özveriden ziyade artık kendini geriye atmak haline gelmiş. Artık kendini düşünmenin vakti geldi de geçiyor bile. Bugünden itibaren önceliğini kendine ver olur mu? Bununla birlikte, bugün biraz kendini kırgın hissedebilirsin. Sıcak bir çay iç, derin bir uyku çek.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Son zamanlarda bulunduğun ortamdan kaçmak ve keyifli vakit geçirmek istiyorsun. Sorumluluklar sırtına yük gibi binmişken bunu yapmayı kendine bir hak olarak görmüyorsun. Lütfen kendine hak ettiğin değeri ver :) Bununla birlikte, aşk hayatında da bazı gelişmeler yaşanabilir. Eğer devam eden uzun süreli bir ilişkin varsa da konu evliliğe gidebilir.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Bitmek bilmeyen bir sıkıntı ile güne başlıyorsun ancak günün ilerleyen saatlerinde kendini dışarı atmak sana iyi gelecek. Bununla birlikte, kendini bu kadar sıktığın sorun her ne ise önümüzdeki haftayla beraber hepsi çözüme kavuşacak. Kendini çok fazla yormanı istemem. Kendinin değerine var artık lütfen.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Yeni şeyler yaşamak ve onları da tüm çevrenle paylaşmak istediğin bir dönemdesin. Çok heyecanlandım! Bakalım nasıl geri dönüşler alacaksın? Yalnız dikkat et, çevrende senin iyiliğini istemeyen birisi var. Bununla birlikte, sevdiğin ya da flört ettiğin bir insan varsa onun hakkında olan düşüncelerin bugün biraz değişebilir. Birtakım olaylara şahit olacaksın diyeyim.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seni çok fazla üzen ve bir türlü konuşma fırsatı bulamadığın bir kişi var. Bence bugün karşılıklı özürlerinizi dileyip hayatınıza devam etmelisiniz. Bazen geçmişte yaşanan yaraları kapatmak ve bu şekilde yoluna devam etmek gerekir. Sen bunu başaracaksın. İleride seni güzel günlerin beklediğini garanti ediyorum.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Yakın çevrende seninle iyi gibi görünüp her fırsatta senin bir eksiğini yakalamaya çalışan bir insan var. İsminde 'A' harfi olan bu kişiyle artık arana mesafe koymanın vakti geldi. Bununla birlikte, bugünü kendinle ilgili hobilerine ayırsan iyi olacak gibi görünüyor. Biraz kafanı dağıtmak sana iyi gelecek.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
tarot dilara
tarot dilara
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın