Taksimetre Ücretini Ödemek İstemeyen Kadın Taksiciye Küfredip Gelen Polislere Saldırdı

Türkiye'de Yaşayan Koreli Baba-Kız'ın En Türk Özelliklerini Paylaştı: "Biz Türkleşmiş Korelileriz"

'Türkiye'de Fakirsek Bu Bizim Salaklığımız Olabilir mi?' Diye Soran Kadın Gündem Oldu