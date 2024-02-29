Taksimetre Ücretini Ödemek İstemeyen Kadın Taksiciye Küfredip Gelen Polislere Saldırdı

İstanbul Başakşehir'de yaşanan olayda, S.H. isimli bir kadın ödemek istemediği taksimetreyi kırdı. Bindiği taksinin ücretini ödemek istemeyen ve taksiciye küfreden kadın ihbar üzerine gelen polislere de saldırdı.
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Taksicinin iddiasına göre, yol boyunca kendisini rahatsız eden ve silecekleri çalıştıran S.H. yol bitince de ücreti ödemek istemedi.
Tartıştığı taksiciye saldırıp küfür ettiği de iddia edilen S.H. ihbar üzerine gelen polise de saldırdı.
Polise de saldıran S.H. gözaltına alındı. Saldırgan kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede de tutuklandı.
İşte o anlar: 👇
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