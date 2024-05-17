Taekwondo Dersi Alan Kız Çocuğu İlk Bacak Açma Deneyiminde Kulaklarımızı Haykırışlarıyla Çınlattı

Her spor dalının ilk başlarda adapte süreci zorlu geçebilir. Taekwondo alanında eğitim alan kız çocuğunun bacak açma deneyimi de oldukça sancılı geçti. Küçük kızın zorlu geçen deneyimi bu spora başlamak isteyenler için ilham kaynağı oldu.
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"Hocaaam!" haykırışlarıyla dolu bir deneyim tecrübe eden tatlı çocuk, hocası tarafından desteklenerek çabuk vazgeçmemek gerektiğini de öğrenmiş oldu diyebiliriz.
Zorlu geçen dakikaların ardından zafere ulaştı ve hocası dahil etraftakilerin alkışlarını toplamayı başardı.
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