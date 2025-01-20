"Suriyeliler Gidince Cemaat Eksilecek" Diyen Cübbeli Ahmet’e Ece Üner’den Sert Çıkış

Esad rejiminin sona ermesinin ardından binlerce Suriyeli ülkelerine geri dönerken, Cübbeli Ahmet’in bu duruma yönelik açıklamaları tartışma yarattı. Suriyelilerin ülkelerine dönmesiyle camilerin boş kaldığını belirten Cübbeli Ahmet, 'Ben de üzülüyorum, cemaat eksilecek. Türkler camiye gelmiyor ki! Fatih'te bir camide öğle vakti 3 saf Suriyeli vardı. Türklere cennet lazım değil, mallarını cehenneme satmışlar. Nereden mi biliyorum? Namaz ve cemaate bakıyorum' ifadelerini kullanmıştı.