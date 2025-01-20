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"Suriyeliler Gidince Cemaat Eksilecek" Diyen Cübbeli Ahmet’e Ece Üner’den Sert Çıkış

"Suriyeliler Gidince Cemaat Eksilecek" Diyen Cübbeli Ahmet’e Ece Üner’den Sert Çıkış

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
20.01.2025 - 21:44

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Esad rejiminin sona ermesinin ardından binlerce Suriyeli ülkelerine geri dönerken, Cübbeli Ahmet’in bu duruma yönelik açıklamaları tartışma yarattı. Suriyelilerin ülkelerine dönmesiyle camilerin boş kaldığını belirten Cübbeli Ahmet, 'Ben de üzülüyorum, cemaat eksilecek. Türkler camiye gelmiyor ki! Fatih'te bir camide öğle vakti 3 saf Suriyeli vardı. Türklere cennet lazım değil, mallarını cehenneme satmışlar. Nereden mi biliyorum? Namaz ve cemaate bakıyorum' ifadelerini kullanmıştı.

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Cübbeli Ahmet’in sözleri, sosyal medyada ve kamuoyunda büyük tepki toplarken, ünlü spiker Ece Üner, Halk TV ekranlarında sert bir yanıt verdi.

Cübbeli Ahmet’in sözleri, sosyal medyada ve kamuoyunda büyük tepki toplarken, ünlü spiker Ece Üner, Halk TV ekranlarında sert bir yanıt verdi.

Üner, "Okumuş adam tabii. ‘Biz insanları dinden soğuttuk. Dini araçsallaştırdık. Bazılarımız din ticaretine yeltendi, dindar olmak yerine din tüccarlığı yaptı. Onun için dinden soğuttuk’ diyemiyor. Onun yerine ‘Suriyeliler gidecek, cemaat eksilecek’ diyor. Cemaat duruyor, gayet güzel duruyor." ifadelerini kullandı.

Üner, "Okumuş adam tabii. ‘Biz insanları dinden soğuttuk. Dini araçsallaştırdık. Bazılarımız din ticaretine yeltendi, dindar olmak yerine din tüccarlığı yaptı. Onun için dinden soğuttuk’ diyemiyor. Onun yerine ‘Suriyeliler gidecek, cemaat eksilecek’ diyor. Cemaat duruyor, gayet güzel duruyor." ifadelerini kullandı.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
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