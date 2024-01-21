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Süperstar Ajda Pekkan'ın Tasarım Heyecanı: Moda için Eve Kapandı

Süperstar Ajda Pekkan'ın Tasarım Heyecanı: Moda için Eve Kapandı

Eylül Sezer
Eylül Sezer - Onedio Üyesi
21.01.2024 - 16:15

Kendi tasarımlarını yapan Ajda Pekkan, evini atölyeye çevirdi. Bahçeköy'deki evine kapanan şarkıcı tasarımları için çalışıyor.

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Bizi, şarkılarıyla, duruşuyla ve tarzıyla her zaman büyüleyen Ajda Pekkan, yeni projesi için eve kapandı.

Bizi, şarkılarıyla, duruşuyla ve tarzıyla her zaman büyüleyen Ajda Pekkan, yeni projesi için eve kapandı.

Nisan ayına kadar konser vermeyi düşünmeyen Süperstar, Bahçeköy'deki evine kapanarak kendi markası için tasarım yapıyor

Nisan ayına kadar konser vermeyi düşünmeyen Süperstar, Bahçeköy'deki evine kapanarak kendi markası için tasarım yapıyor

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; bu yaz kendi adını vereceği tasarımları çıkaracak olan Pekkan, evini atölyeye çevirdi.

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; bu yaz kendi adını vereceği tasarımları çıkaracak olan Pekkan, evini atölyeye çevirdi.

Büyük bir titizlikle çalışan Pekkan, tasarımların her ayrıntısıyla kendisi ilgileniyor.

Büyük bir titizlikle çalışan Pekkan, tasarımların her ayrıntısıyla kendisi ilgileniyor.

Tasarımlarını web sitesi üzerinden satacak olan Pekkan, kendi adına alışveriş sitesi de kurduruyor.

Tasarımlarını web sitesi üzerinden satacak olan Pekkan, kendi adına alışveriş sitesi de kurduruyor.
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