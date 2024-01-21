Süperstar Ajda Pekkan'ın Tasarım Heyecanı: Moda için Eve Kapandı
Süperstar Ajda Pekkan'ın Tasarım Heyecanı: Moda için Eve Kapandı
Kendi tasarımlarını yapan Ajda Pekkan, evini atölyeye çevirdi. Bahçeköy'deki evine kapanan şarkıcı tasarımları için çalışıyor.
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Bizi, şarkılarıyla, duruşuyla ve tarzıyla her zaman büyüleyen Ajda Pekkan, yeni projesi için eve kapandı.
Nisan ayına kadar konser vermeyi düşünmeyen Süperstar, Bahçeköy'deki evine kapanarak kendi markası için tasarım yapıyor
Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; bu yaz kendi adını vereceği tasarımları çıkaracak olan Pekkan, evini atölyeye çevirdi.
Büyük bir titizlikle çalışan Pekkan, tasarımların her ayrıntısıyla kendisi ilgileniyor.
Tasarımlarını web sitesi üzerinden satacak olan Pekkan, kendi adına alışveriş sitesi de kurduruyor.
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