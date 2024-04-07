Süper Kupa Maçı Tatil Edilirse Ne Olacak? Erol Bilecik "90 Dakikalık Bir Maç Olmayacak" Demişti
Süper Kupa Maçı Tatil Edilirse Ne Olacak? Erol Bilecik "90 Dakikalık Bir Maç Olmayacak" Demişti
Fenerbahçe, Süper Kupa maçına U19 takımı ile çıkacağını duyurmuş, Başkanvekili Erol Bilecik de yaptığı açıklamada 'Taraftarımızın kendini kötü hissedeceği bir nokta olmayacak. Bu maçın 90 dakika oynanmayacağını net bir şekilde söyleyebilirim' ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklama sonrası sarı-lacivertli kulübün maça 9 kişi çıkıp daha sonra sakatlıklarla maçı tatil ettireceği iddiası gündeme gelmişti. Peki derbi tatil edilirse neler olacak?
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Statüye göre bir takım en az 9 futbolcuyla sahaya çıkmak zorunda. Maç sırasında bir takımın 6 kişiye düşmesi durumunda ise karşılaşma tatil edilir ve bu durum hükmen yenik sayılmayı gerektiren hallerden biri olarak gösterilir.
Güvenlik nedeniyle yarıda kalan maçlarda hükmen mağlubiyet kararı TFF Yönetim Kurulu'na aitken, diğer sebeplerle tamamlanmayan maçlarla ilgili bu kararı verme yetkisi disiplin kurullarındadır.
Sonuç olarak Fenerbahçe U19 takımıyla 9 kişi sahaya çıkar ve sakatlık ya da kırmızı kart görme gibi sebeplerle 7 kişinin altına düşerse hakem maçı devam ettiremez ve sonlandırır.
Hakem raporunda maç esnasında Fenerbahçe'nin 7 kişiden daha az sayıda futbolcusunun kalmasından dolayı maçın tamamlanmadığı yazar.
Söz konusu senaryoda maçla ilgili kararı TFF daha sonra vereceği için Galatasaray kupayı kaldıramaz.
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Yaşanan süreç sonrası hükmen mağlubiyet kararını hakem raporuna göre PFDK verir. PFDK'nın verdiği kararı Fenerbahçe Kulübü, Tahkim Kurulu'na taşıyabilir. (Fanatik)
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