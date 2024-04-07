Süper Kupa Maçı Tatil Edilirse Ne Olacak? Erol Bilecik "90 Dakikalık Bir Maç Olmayacak" Demişti

Fenerbahçe, Süper Kupa maçına U19 takımı ile çıkacağını duyurmuş, Başkanvekili Erol Bilecik de yaptığı açıklamada 'Taraftarımızın kendini kötü hissedeceği bir nokta olmayacak. Bu maçın 90 dakika oynanmayacağını net bir şekilde söyleyebilirim' ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklama sonrası sarı-lacivertli kulübün maça 9 kişi çıkıp daha sonra sakatlıklarla maçı tatil ettireceği iddiası gündeme gelmişti. Peki derbi tatil edilirse neler olacak?