Sucuk Yapılıp Piyasaya Sürülecekmiş! Sakarya'da Durdurulan Tırda 700 Kilo At ve Eşek Eti Ele Geçirildi
Sucuk Yapılıp Piyasaya Sürülecekmiş! Sakarya'da Durdurulan Tırda 700 Kilo At ve Eşek Eti Ele Geçirildi
Sakarya'nın Hendek ilçesinde durdurulan tırda 700 kilogram at ve eşek eti ele geçirildi.
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Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adana'da kesilen at ve eşeklerin etlerinin İstanbul'a karayoluyla taşınacağına dair istihbarat üzerine harekete geçti. Ekipler, bu bilgi doğrultusunda bir tırı Hendek'teki dinlenme tesisinde durdurdu.
Araçta yapılan aramada 700 kilogram at ve eşek eti ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
Şüpheli C.D'nin ifadesi doğrultusunda, etlerin İstanbul'da sucuk yapıldıktan sonra Düzce'ye götürülerek piyasaya sürüleceği tespit edildi. Ayrıca C.D'nin daha önce de "evcil hayvanı kasten öldürmekten" suç kaydı olduğu öğrenildi.
Piyasaya sürülmeden ele geçirilen 700 kilogram et, İlçe Tarım Müdürlüğünce alınan numunelerin incelenmesi sonucunda "tek tırnaklı hayvan eti" olduğu tespit edilerek imha edildi.
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