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Stresten Arınmak ve Rahatlamak İçin Banyo Rutininize Eklemeniz Gereken 10 Rahatlatıcı Şey

etiket Stresten Arınmak ve Rahatlamak İçin Banyo Rutininize Eklemeniz Gereken 10 Rahatlatıcı Şey

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
28.05.2024 - 18:01

Düzenli banyo sadece hijyen sağlanmaz. Aynı zamanda kasların gevşemesi, solunum yollarının açılması, dolaşım ve bağışık sistemini iyileştirmesi, uyku düzenini sağlaması sayesinde insana bütünsel bir iyilik hali getirir. Banyo rutininize ekleyeceğiniz minik şeyler ile yenilenmiş ve bebek gibi hissedebilirsiniz!

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1. Dinlendirici müzikler açın.

Banyo yaparken arka planda yavaş ve sakinleştiren müziklerin çalması stresten uzaklaşmanızı sağlar. Teninize dokunan suyun yanında kulaklarınıza dokunan bir müzik... Hayali bile dinginleştirir!

2. Vücut ve saç losyonları kullanın.

Cildinize ve saçınıza iyi gelen losyonları kullanarak kendinize bakım yapın. Sağlıklı görünen bir vücuda ve saça sahip olmak sizi stresten uzaklaştırır. Bir de losyonların yaydığı güzel kokular sayesinde banyo sonrası gençleşmiş hissedersiniz.

3. Loş bir ambiyans oluşturun.

İçerisinde bulunmaktan huzur duyduğun bir ortamda olmak rahatlamanı sağlar. Gözlerini almayan ışıklar, yanan minik mumlar... Tüm stres anında vücudunuzu terk eder.

4. Suyunuza tuz ekleyin.

Ağrılara iyi gelen tuz kan dolaşımını hızlandırır ve vücudunuzu ölü deriden arındırır. Hem fiziksel sağlığınıza iyi gelirken hem de ruhsal olarak kendinizi yenilenmiş hissedebilirsiniz.

5. Hoş kokular kullanın.

Lavanta, vanilya gibi kokusu rahatlatıcı etkiye sahip kokuları etrafa yayabilirsiniz. Anti-anksiyete etkisi ile uyku kalitesi, odaklanma seviyesi ve ruhsal dinginlik sağlanır. Mis gibi kokuları banyo yaparken yanınızda bulundurun!

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6. Nefes egzersizleri ve meditasyon yapın.

Solunum problemlerini azaltan, duygusal dengeyi getiren, konsantrasyonu arttıran meditasyonları banyo rutininize eklerseniz sonrasında yeni doğmuş gibi olursunuz!

7. Suyun sıcaklığı ile oynayın.

Sıcak suyun mayıştırma etkisi vardır, evet. Fakat soğuk suyun olumlu etkilerini unutmayalım! Kan dolaşımınızın artması ile canlılık hissi kazanmak istiyorsanız soğuk su ile temas edin.

8. Podcast ya da sesli kitap dinleyin.

Gelişmenizi sağlayacak verimli podcastleri ya da merakınızı canlı tutacak kitapları dinlerken banyo yapmak tüm yorgunluğunuzu alıp götürür. Yaşadığınız sorunların aşılması sakin banyo rutininize bunları eklemekten geçiyor... Her şey bu kadar kolay!

9. Sıcacık içeceğinizi yanınıza alın.

Küvetinizde oturuyorsunuz, arkada yavaş bir müzik, müthiş kokular etrafa yayılmış ve gevşemiş bir halde içeceğinizi yudumluyorsunuz... Bence daha fazla bir şey yazmaya gerek yok!

10. Rutini yumuşak bir havlu ile sonlandırın.

Ruhsal olarak rahatladığınız bir banyo rutininden sonra rahatlığınıza devam edebilmek için yumuş yumuş olan bir havlu ya da bornoz ile vücudunuzu sarın. Hayat önünüze birçok zorluk ve sorun çıkarabilir. Ama merak etmeyin, rutininiz ve havlunuz sizi korur!

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