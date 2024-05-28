Stresten Arınmak ve Rahatlamak İçin Banyo Rutininize Eklemeniz Gereken 10 Rahatlatıcı Şey
Stresten Arınmak ve Rahatlamak İçin Banyo Rutininize Eklemeniz Gereken 10 Rahatlatıcı Şey
Düzenli banyo sadece hijyen sağlanmaz. Aynı zamanda kasların gevşemesi, solunum yollarının açılması, dolaşım ve bağışık sistemini iyileştirmesi, uyku düzenini sağlaması sayesinde insana bütünsel bir iyilik hali getirir. Banyo rutininize ekleyeceğiniz minik şeyler ile yenilenmiş ve bebek gibi hissedebilirsiniz!
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1. Dinlendirici müzikler açın.
2. Vücut ve saç losyonları kullanın.
3. Loş bir ambiyans oluşturun.
4. Suyunuza tuz ekleyin.
5. Hoş kokular kullanın.
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