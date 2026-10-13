“Sonu Olmayan Deniz Portekiz’dir”: Roger Crowley’nin Deniz Canavarları’ndan 10 Alıntı

Roger Crowley’nin April Yayıncılık’tan 25 Eylül 2026’da çıkan “Deniz Canavarları” kitabı, Avrupa’nın yoksul bir ucundaki Portekiz’in ilk küresel deniz imparatorluğuna nasıl dönüştüğünü anlatıyor. Çevrisini Alperen Soysaldı'nın yaptığı 400 sayfalık kitap, Vasco da Gama ve Albuquerque gibi isimlerin hikâyesini mektup, kronik ve görgü tanıklarının anlatılarına dayanarak aktarıyor.

İşte kitaptan seçilen 10 alıntı.