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“Sonu Olmayan Deniz Portekiz’dir”: Roger Crowley’nin Deniz Canavarları’ndan 10 Alıntı

“Sonu Olmayan Deniz Portekiz’dir”: Roger Crowley’nin Deniz Canavarları’ndan 10 Alıntı

Kitap
Mira Hanım
Mira Hanım - Editör
13.10.2026 - 13:15
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Roger Crowley’nin April Yayıncılık’tan 25 Eylül 2026’da çıkan “Deniz Canavarları”  kitabı, Avrupa’nın yoksul bir ucundaki Portekiz’in ilk küresel deniz imparatorluğuna nasıl dönüştüğünü anlatıyor. Çevrisini Alperen Soysaldı'nın yaptığı 400 sayfalık kitap, Vasco da Gama ve Albuquerque gibi isimlerin hikâyesini mektup, kronik ve görgü tanıklarının anlatılarına dayanarak aktarıyor.

İşte kitaptan seçilen 10 alıntı.

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“Sınırları olan deniz Yunan ya da Roma olabilir; sonu olmayan deniz Portekiz’dir.”

“Sınırları olan deniz Yunan ya da Roma olabilir; sonu olmayan deniz Portekiz’dir.”

Fernando Pessoa, kitabın önsözünde

“Yıldız sallarının teknolojisi Zheng He’nin cesediyle birlikte Hint Okyanusu’nun sularında kayboldu.”

“Yıldız sallarının teknolojisi Zheng He’nin cesediyle birlikte Hint Okyanusu’nun sularında kayboldu.”

Deniz Canavarları, s. 7

“İlk olan sonuncu olacak; sonuncu olan da ilk olacak.”

“İlk olan sonuncu olacak; sonuncu olan da ilk olacak.”

Deniz Canavarları, s. 43

“Eylemde cesur, emirlerinde sert ve öfkesinde çok korkunç.”

“Eylemde cesur, emirlerinde sert ve öfkesinde çok korkunç.”

Vasco da Gama için, Deniz Canavarları, s. 45

“O kadar ani oldu ki yelkenler direklerin üzerine çıkana kadar hiçbir şeyden haberimiz olmadı.”

“O kadar ani oldu ki yelkenler direklerin üzerine çıkana kadar hiçbir şeyden haberimiz olmadı.”

Deniz Canavarları, s. 107

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“Tanrı sevgisinden sonra dünyadaki en iyi şey onurdur.”

“Tanrı sevgisinden sonra dünyadaki en iyi şey onurdur.”

Deniz Canavarları, s. 254

“Portekizliler kazandıklarından asla vazgeçmezler.”

“Portekizliler kazandıklarından asla vazgeçmezler.”

Deniz Canavarları, s. 266

“Söyleyecek bir şeyleri olmadığında, uydururlar.”

“Söyleyecek bir şeyleri olmadığında, uydururlar.”

Deniz Canavarları, s. 354

“Dünyanın gizli kalmış yarısının gün ışığına çıktığını ve Portekizlilerin ekvatorun daha da ötesine geçtiğini bilmek bizim için yeterli.”

“Dünyanın gizli kalmış yarısının gün ışığına çıktığını ve Portekizlilerin ekvatorun daha da ötesine geçtiğini bilmek bizim için yeterli.”

Peter Martyr d’Anghiera, Deniz Canavarları, s. 369

“Asla tek bir yerde durmazlar.”

“Asla tek bir yerde durmazlar.”

Deniz Canavarları, sonsöz başlığı, s. 369

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