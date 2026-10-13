“Sonu Olmayan Deniz Portekiz’dir”: Roger Crowley’nin Deniz Canavarları’ndan 10 Alıntı
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Roger Crowley’nin April Yayıncılık’tan 25 Eylül 2026’da çıkan “Deniz Canavarları” kitabı, Avrupa’nın yoksul bir ucundaki Portekiz’in ilk küresel deniz imparatorluğuna nasıl dönüştüğünü anlatıyor. Çevrisini Alperen Soysaldı'nın yaptığı 400 sayfalık kitap, Vasco da Gama ve Albuquerque gibi isimlerin hikâyesini mektup, kronik ve görgü tanıklarının anlatılarına dayanarak aktarıyor.
İşte kitaptan seçilen 10 alıntı.
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“Sınırları olan deniz Yunan ya da Roma olabilir; sonu olmayan deniz Portekiz’dir.”
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“Yıldız sallarının teknolojisi Zheng He’nin cesediyle birlikte Hint Okyanusu’nun sularında kayboldu.”
“İlk olan sonuncu olacak; sonuncu olan da ilk olacak.”
“Eylemde cesur, emirlerinde sert ve öfkesinde çok korkunç.”
“O kadar ani oldu ki yelkenler direklerin üzerine çıkana kadar hiçbir şeyden haberimiz olmadı.”
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“Tanrı sevgisinden sonra dünyadaki en iyi şey onurdur.”
“Portekizliler kazandıklarından asla vazgeçmezler.”
“Söyleyecek bir şeyleri olmadığında, uydururlar.”
“Dünyanın gizli kalmış yarısının gün ışığına çıktığını ve Portekizlilerin ekvatorun daha da ötesine geçtiğini bilmek bizim için yeterli.”
“Asla tek bir yerde durmazlar.”
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