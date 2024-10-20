Sonbaharda Cilt Bakımı ile İlgili Bilmeniz Gereken 10 Şey
Sonbaharda Cilt Bakımı ile İlgili Bilmeniz Gereken 10 Şey
Yaz bitti, sonbahar geldi... Hava değişimleriyle birlikte cilt bakımlarında da değişikliklerinin yapılması gerekir. Cildinizi değişen hava koşullarına karşı korumanız ve koşullara uyumlu hale getirmeniz çok önemli. Gelin hep birlikte sonbaharda cilt bakımı yaparken nelere dikkat etmeniz gerektiğine bakalım!
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1. Daha güçlü bir nemlendiriciye geçebilirsiniz.
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2. Dudaklarınızı nemlendirmeyi unutmayın.
3. Güneş kremi kullanmayı bırakmayın.
4. Cildinizi temiz tutmaya özen gösterin.
5. Peeling kullanın.
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