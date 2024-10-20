Sonbaharda Cilt Bakımı ile İlgili Bilmeniz Gereken 10 Şey

Serinleyen ve soğuyan havadan dolayı cildiniz kurumaya daha yatkın olur. Bu yüzden kullandığınız nemlendiricinin daha güçlü olması gerekir. Yazın kullanılan hafif nemlendiricinin yerine yoğunlara geçiş yapılmalı. Soğuk havada cilt daha fazla neme ihtiyaç duyar!