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Sonbaharda Cilt Bakımı ile İlgili Bilmeniz Gereken 10 Şey

etiket Sonbaharda Cilt Bakımı ile İlgili Bilmeniz Gereken 10 Şey

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
20.10.2024 - 16:01

Yaz bitti, sonbahar geldi... Hava değişimleriyle birlikte cilt bakımlarında da değişikliklerinin yapılması gerekir. Cildinizi değişen hava koşullarına karşı korumanız ve koşullara uyumlu hale getirmeniz çok önemli. Gelin hep birlikte sonbaharda cilt bakımı yaparken nelere dikkat etmeniz gerektiğine bakalım!

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1. Daha güçlü bir nemlendiriciye geçebilirsiniz.

Serinleyen ve soğuyan havadan dolayı cildiniz kurumaya daha yatkın olur. Bu yüzden kullandığınız nemlendiricinin daha güçlü olması gerekir. Yazın kullanılan hafif nemlendiricinin yerine yoğunlara geçiş yapılmalı. Soğuk havada cilt daha fazla neme ihtiyaç duyar!

2. Dudaklarınızı nemlendirmeyi unutmayın.

Rüzgar ve esintinin artması ile birlikte dudaklarda kuruluk olur. Dudak çevresinin yanması, dudakların soyulması ve çatlamasını önlemek için dudaklarınızı nemlendirmelisiniz. Çantanızdan eksik etmeyeceğiniz en önemli şeylerden biri besleyici bir yapıda olan dudak nemlendiricileridir.

3. Güneş kremi kullanmayı bırakmayın.

'Sonbahar geldi, güneş gitti' diye düşünmemelisin. Güneşin zararlı ışınları hala cildinize zarar vermeye devam edecektir. Bu yüzden cildinize uygun güneş kremini kullanmaya devam edin. Ayrıca dışarıdan gelince de yüzünüzü güneş kreminden arındırmayı unutmayın.

4. Cildinizi temiz tutmaya özen gösterin.

Cilt tipinize uygun temizleyici bularak sabah akşam yıkamalısınız. Temiz tutarsanız cildinizde iltihaplanma olmaz ve ışıldayan bir cilde sahip olursunuz. Cildinizin doğal yağ dengesini bozmadan temiz tutmaya özen gösterin.

5. Peeling kullanın.

Peeling sayesinde cildiniz ölü derilerden arınır ve yenilenir. Burada dikkat etmeniz gereken husus cildinizin hassas yapısına uygun bir peeling seçmeniz. Yumuşak yapıdaki peeling kullanarak hafif masajlar yapabilirsiniz. Böylece yüzünüz tertemiz olur.

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6. Serum kullanımını arttırın.

Sonbaharla birlikte cildiniz ekstra bir bakım ister. Vitaminler açısından doyuma ulaşması için serum kullanımını arttırmalısınız. Özellikle C vitamini ile cildinizi nemlendirebilir ve aydınlık bir görünüm elde edebilirsiniz.

7. Gece bakımını aksatmayın.

Gece boyunca cildinizin kendini yenileyebilmesi için besleyici ve onarıcı gece kremleri kullanabilirsiniz. Retinol ve antioksidan içeren ürünler kullanırsanız sabah kalktığınızda cildinizin parladığını görebilirsiniz.

8. Aşırı sıcak su kullanımından kaçının.

Yüzünüzü yıkarken ya da duş alırken aşırı sıcak su kullanmayın. Cildinizin kurumasına ve tahriş olmasına yol açabilir. Bu yüzden ılık su tercih edin ve yıkadıktan sonra nemlendirmeyi unutmayın.

9. Cildinize uygun maskeler kullanın.

Haftada bir iki kere cildinizi onaracak ve besleyecek maskeler kullanın. Hem kirden arınmasını sağlayacak hem de dışarıdan gelen kötü etmenlere karşı koruyucu bir bariyer oluşturacak bu maskeler sayesinde yüzünüz parlayacak!

10. Dengeli beslenmeye özen gösterin.

Hem ruhsal hem de bedenen iyi hissetmenizi sağlayacak bir sağlıklı beslenme rutinine geçin. Sonbaharın gelmesi ile birlikte beslenirken kullanılan ürünlerde değişimler yaşanır. Bunlara adapte olarak cildinize ve genel sağlığınıza iyi gelecek şekilde beslenin.

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